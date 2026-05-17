سازمان حقوق بشر ایران در بیانیه‌ای اعلام کرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی «فعالانه» از وکلای تسخیری برای تسهیل و تسریع سیستماتیک اعدام معترضان بازداشت‌شده بهره می‌گیرد.

این سازمان افزود این وکلا با خودداری از برقراری ارتباط با خانواده متهمان، آنان را از روند دادرسی بی‌اطلاع نگه می‌دارند.

بر اساس این بیانیه، مستندات نشان می‌دهد وکلای تسخیری بلافاصله پس از صدور حکم، با ثبت درخواست تجدیدنظر، موکلان خود را از مهلت قانونی محروم می‌کنند و با ایجاد موانع عامدانه در مسیر دسترسی به وکلای مستقل، زمینه اجرای سریع احکام اعدام را فراهم می‌سازند.

سازمان حقوق بشر ایران نوشت وکلای تسخیری اعترافات اجباری متهمان را به چالش نمی‌کشند و مدارک تبرئه‌کننده ارائه نمی‌دهند.

این سازمان هشدار داد این اقدامات نقض سیستماتیک دادرسی عادلانه است و اعدام‌ها را بر اساس حقوق بین‌الملل در زمره اعدام‌های خودسرانه قرار می‌دهد.