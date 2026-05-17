علاالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در مصاحبه با خبرگزاری حکومتی مهر اعلام کرد پرداخت غرامت جنگی، آزادی اموال بلوکه‌شده، رفع تحریم‌ها، پذیرش حاکمیت جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز و ادامه برنامه هسته‌ای، از جمله شروط تهران برای ازسرگیری مذاکرات با واشینگتن است.

او گفت: «موضوع هسته‌ای ایران هیچ ارتباطی با آمریکا ندارد... ما این دانش و دستاوردهای آن را در اختیار داریم و به هیچ وجه حاضر نیستیم از این حق مسلم و قانونی‌ خود کوتاه بیاییم.»

بروجردی ادامه داد: «همچنین آنها باید بپذیرند که هرگونه توافق در مذاکرات احتمالی آینده، توافق با کل جبهه مقاومت اعم از لبنان، عراق و یمن خواهد بود.»

او افزود بر اساس طرح مجلس، شناورها «با توجه به هزینه‌های حفظ امنیت تنگه هرمز و مسائل زیست‌محیطی، باید هزینه‌های مربوطه را پرداخت کنند».