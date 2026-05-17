اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در جمهوری اسلامی، گفت: اگر امارات متحده عربی به همکاری با آمریکا و اسرائیل علیه ما ادامه دهد، با شدت بیشتری با آنها برخورد خواهیم کرد.

او افزود: «امارات متحده عربی به خودی‌خود عددی نیست و تنها به پشتوانه آمریکا و اسرائیل توانسته است توطئه‌هایی را علیه جمهوری اسلامی رقم بزند.»

کوثری گفت: «اینها همسایگان ما هستند، همیشه رعایت حال آنها را کرده‌ایم و می‌خواهیم آنها را از دامن اسرائیل نجات دهیم.»