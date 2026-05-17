تانکر ترکرز: سه نفتکش تحت تحریم آمریکا از محاصره دریایی عبور کردند
تانکر ترکرز ، شرکت ردیابی نفتکشها را در آبهای بینالمللی، اعلام کرد که در روزهای گذشته سه نفتکش بدون بار که تحت تحریم ایالات متحده هستند، از خط محاصره نیروی دریایی آمریکا عبور کردند و وارد محدوده دریایی ایران شدند.
تانکر ترکرز نوشت یکی از این نفتکشها با از کار انداختن موقت «سیستم شناسایی اتوماتیک» و نفتکش دیگر با برافراشتن پرچم روسیه از محاصره گذشتند.
بر اساس این گزارش، سومین نفتکش هم به خط ساحلی عمان نزدیک شده بود.
این شرکت با اشاره به اینکه این سه نفتکش در مجموع ظرفیت حمل ۱.۹ میلیون بشکه نفت ایران را دارند، نوشت چنین شرایطی به تهران فرصت بیشتری میدهد تا زمان مذاکرات را طولانیتر کند؛ آن هم در حالی که جهان همچنان در انتظار تامین انرژی و کود از این منطقه است.