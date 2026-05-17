نایبرییس کمیسیون قضایی: مجلس حق مداخله در مصوبات شورای عالی امنیت ملی را ندارد
عثمان سالاری، نایبرییس کمیسیون قضایی مجلس، در مصاحبه با ایسنا گفت: «اگر مجوز مذاکرهای داده میشود، این امر در چارچوب مشخص و با جزییات است. بازوی مشورتی رهبری، شورای عالی امنیت ملی است و تصمیمات و مصوبات این شورا پس از تایید رهبری لازمالاجرا خواهد بود.»
او افزود: «هر تصمیم و مصوبهای که در شورای عالی امنیت ملی تصویب و به تایید رهبری برسد، برای همه دستگاهها لازمالاجراست و مجلس نیز حق ورود و مداخله در آن را ندارد.»
به گفته سالاری، مذاکرات با «اذن رهبری و مصوبه شورای عالی امنیت ملی» انجام شد و مجلس از «حق تعیین خطمشی» برای این شورا برخوردار نیست.