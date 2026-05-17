اسکاینیوز: ۹۸ درصد اختلالات جیپیاس جهان در خاورمیانه و خلیج فارس ثبت شده است
اسکاینیوز با استناد به دادههای شرکت اطلاعات دریایی «ویندوارد» گزارش داد از زمان آغاز جنگ ایران، بیش از یک میلیون مورد اختلال جیپیاس در خاورمیانه و خلیج فارس به ثبت رسیده است؛ رقمی که ۹۸ درصد از کل موارد ثبتشده در جهان را تشکیل میدهد.
بر اساس این گزارش، حجم گستردهای از اختلال و جعل سیگنال در اطراف تنگه هرمز شناسایی شده؛ منطقهای راهبردی که همزمان صحنه مقابله نظامی با پهپادها و تلاش برخی شناورها برای گریز از ردیابی است.
توماس ویتینگتون، کارشناس جنگ الکترونیک در اندیشکده RUSI، گفت جمهوری اسلامی، آمریکا و چند کشور حوزه خلیج فارس در ایجاد اختلال جیپیاس دست دارند.
او افزود حکومت ایران این فناوری را بهخوبی توسعه داده و در آن مهارت پیدا کرده است.