محمدصالح جوکار، رییس کمیسیون شوراهای مجلس، اعلام کرد «شروط ۱۰ گانه» مجتبی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، «خط قرمز هر مذاکره‌ای است».

او گفت: «این ۱۰ شرط شامل عبور کنترل‌شده از تنگه هرمز با هماهنگی نیروهای مسلح ایران، پایان جنگ علیه همه اجزای محور مقاومت، بیرون رفتن نیروهای رزمی آمریکا از تمامی پایگاه‌های منطقه، پرداخت کامل خسارت ایران، رفع همه تحریم‌ها، پذیرش حق غنی سازی ایران و آزاد شدن کلیه اموال و دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در خارج از کشور است.»

جوکار همچنین دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده، را «گستاخ و شرور» خواند و افزود جمهوری اسلامی «هرگز» به آمریکا و ترامپ اعتماد ندارد.