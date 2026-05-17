بری روزن، گروگان پیشین آمریکایی در ایران، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت همزمان با آتشبس واشینگتن و تهران، «افزایش سریع و نگرانکننده اعدامها» توسط جمهوری اسلامی، نشاندهنده یک استراتژی حسابشده برای سرکوب هرگونه مخالفت است.
او با اشاره به گزارشهای سازمان عفو بینالملل، روزنامه نیویورک تایمز و مرکز حقوق بشر در ایران افزود: «گروههای حقوق بشری تأکید میکنند که این تشدید اعدامها در برههای حساس رخ میدهد، زیرا ممکن است توجه بینالمللی در طول آتشبس رو به کاهش باشد.»
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، با انتشار پیامی مبهم درباره ایران در شبکه اجتماعی تروث سوشال، همزمان با گزارشها درباره احتمال ازسرگیری حملات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، به گمانهزنیها درباره اغاز دوباره درگیریها دامن زده است.
ترامپ شنبه ۲۶ اردیبهشت تصویری تولیدشده با هوش مصنوعی را در حساب کاربری خود منتشر کرد که او را در کنار یک دریادار نیروی دریایی آمریکا و در برابر دریایی طوفانی با چند کشتی نشان میدهد؛ از جمله کشتیای با پرچم جمهوری اسلامی ایران.
روی این تصویر جمله «این آرامش پیش از طوفان بود» درج شده بود؛ پیامی که در شرایط افزایش تنشها میان واشینگتن و تهران، توجهها را به خود جلب کرده است.
انتشار این پست در حالی صورت گرفته که گزارشها از آمادگی نظامی گسترده آمریکا و اسرائیل برای احتمال ازسرگیری حملات به ایران حکایت دارد. نیویورک تایمز شنبه گزارش داد که دو کشور در حال انجام آمادهسازیهای فشرده برای حملات احتمالی جدید علیه حکومت ایران، احتمالاً از اوایل هفته آینده، هستند.
به نوشته این روزنامه، این گستردهترین آرایش نظامی از زمان برقراری آتشبس به شمار میرود.
ترامپ: برای توافق، تضمین واقعی از ایران میخواهم ترامپ روز جمعه در اظهاراتی اعلام کرد ممکن است با تعلیق ۲۰ ساله برنامه هستهای ایران موافقت کند، اما تاکید کرد که چنین توافقی تنها در صورتی قابل قبول خواهد بود که جمهوری اسلامی «تضمینی واقعی» ارائه دهد.
او هنگام بازگشت از سفر به چین و در گفتوگو با خبرنگاران در هواپیمای اختصاصی ریاستجمهوری آمریکا در پاسخ به این پرسش که آیا آخرین پیشنهاد ایران را رد کرده است، گفت: «آن را بررسی کردم و اگر جمله اول را دوست نداشته باشم، کل پیشنهاد را کنار میگذارم.»
ترامپ توضیح داد نخستین بخش پیشنهاد [حکومت] ایران برای او «غیرقابل قبول» بوده، زیرا از نظر او تهران با کنار گذاشتن کامل فعالیتهای هستهای موافقت نکرده است.
او افزود: «اگر آنها هر نوع فعالیت هستهای داشته باشند، دیگر ادامه نامه را نمیخوانم.»
رییسجمهوری آمریکا همچنین در پاسخ به پرسشی درباره کافی بودن تعلیق ۲۰ ساله برنامه هستهای ایران گفت: «۲۰ سال کافی است، اما سطح تضمینی که از آنها دریافت میکنیم کافی نیست. باید واقعاً ۲۰ سال باشد، نه یک ۲۰ سال ساختگی.»
هشدار درباره پایان صبر آمریکا ترامپ پنجشنبه نیز در گفتوگویی با شان هنیتی، مجری شبکه فاکس نیوز، هشدار داده بود که صبر او در قبال [حکومت] ایران رو به پایان است.
او در این مصاحبه گفت: «دیگر خیلی صبر نخواهم کرد. آنها باید توافق کنند. هر فرد عاقلی توافق میکند، اما شاید آنها دیوانه باشند.»
این مصاحبه تنها چند ساعت پس از آن منتشر شد که ترامپ در پیامی دیگر در تروث سوشال تلویحاً اشاره کرده بود جنگ علیه [حکومت] ایران هنوز پایان نیافته و عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی ممکن است ادامه پیدا کند.
اظهارات اخیر ترامپ و انتشار پیام «آرامش پیش از طوفان» در حالی مطرح میشود که آینده مذاکرات میان واشینگتن و تهران نامشخص باقی مانده و همزمان گزارشها از افزایش آمادگیهای نظامی آمریکا و اسرائیل، نگرانیها درباره احتمال ازسرگیری درگیری را افزایش داده است.
هند در پی اعلام برنامه حکومت ایران برای ایجاد سازوکاری جهت مدیریت تردد دریایی در تنگه هرمز، نسبت به هرگونه تهدید علیه کشتیرانی تجاری و آزادی ناوبری در این مسیر راهبردی هشدار داد و آن را «غیرقابل قبول» خواند.
به گزارش منابع بینالمللی، پارواتاننی هریش، نماینده دائم هند در سازمان ملل، در نشست ویژه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل (UNECOSOC) درباره حفاظت از جریان انرژی و زنجیره تامین، بر ضرورت همکاری جهانی برای مقابله با بحران انرژی و کود ناشی از درگیریها در غرب آسیا تاکید کرد.
او گفت مقابله مؤثر با بحرانهای کنونی مستلزم ترکیبی از اقدامات کوتاهمدت و ساختاری در کنار همکاریهای بینالمللی است.
هریش همچنین نگرانی دهلینو درباره امنیت دریایی در تنگه هرمز را تکرار کرد و در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «هدف قرار دادن کشتیرانی تجاری، به خطر انداختن جان خدمه غیرنظامی و ایجاد مانع برای آزادی ناوبری در تنگه هرمز غیرقابل قبول است و قوانین بینالمللی باید به طور کامل رعایت شود.»
این اظهارات پس از آن مطرح شد که جمهوری اسلامی اعلام کرد در حال طراحی یک «سازوکار حرفهای» برای تنظیم و مدیریت تردد کشتیها در تنگه هرمز از طریق مسیرهای مشخص است و جزئیات این طرح بهزودی منتشر خواهد شد.
تنگه هرمز یکی از مهمترین مسیرهای انتقال نفت و انرژی جهان به شمار میرود و هرگونه اختلال در کشتیرانی آن میتواند بر بازارهای جهانی انرژی و زنجیره تامین کالا تاثیر بگذارد.
سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده شیوع ابولا در کنگو و اوگاندا به سطح «وضعیت اضطراری بهداشت عمومی با نگرانی بینالمللی» رسیده است؛ هرچند این نهاد تاکید دارد که شرایط کنونی معیارهای یک همهگیری جهانی را ندارد.
به گفته این سازمان، نبود واکسن یا درمان تایید شده برای گونه «بوندیبوگیو»، این شیوع را به وضعیتی «غیرعادی» تبدیل کرده است.
به گزارش رویترز، سازمان جهانی بهداشت یکشنبه ۲۷ اردیبهشت هشدار داد شیوع ابولا که ناشی از ویروس بوندیبوگیو است، میتواند فراتر از مرزهای جمهوری دموکراتیک کنگو و اوگاندا گسترش پیدا کند و کشورهای همسایه کنگو در معرض خطر بالای انتقال بیماری قرار دارند.
بر اساس اعلام این نهاد وابسته به سازمان ملل، تا روز شنبه در استان ایتوری در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو، دستکم ۸۰ مورد مرگ مشکوک، هشت مورد تایید شده آزمایشگاهی و ۲۴۶ مورد مشکوک ابتلا در سه منطقه بهداشتی شامل بونیا، روامپارا و مونگبالو ثبت شده است.
وزارت بهداشت جمهوری دموکراتیک کنگو پیشتر نیز از مرگ ۸۰ نفر در پی شیوع جدید بیماری خبر داده بود.
سازمان جهانی بهداشت هشدار داده با توجه به نرخ بالای مثبت بودن نمونههای اولیه و افزایش موارد مشکوک، ابعاد واقعی شیوع ممکن است بسیار گستردهتر از موارد شناساییشده باشد.
این سازمان اعلام کرد وضعیت کنونی از این جهت «غیرعادی» است که برخلاف برخی گونههای دیگر ابولا، از جمله ابولای زئیر، هیچ واکسن یا درمان اختصاصی تایید شدهای برای ویروس بوندیبوگیو وجود ندارد.
ثبت موارد انتقال فرامرزی به گفته سازمان جهانی بهداشت، مواردی از انتقال بینالمللی بیماری تاکنون ثبت شده است. در اوگاندا، دو مورد تایید شده ابتلا - از جمله یک مورد مرگ - در کامپالا، پایتخت این کشور، گزارش شده که مربوط به افرادی بوده که از جمهوری دموکراتیک کنگو سفر کرده بودند.
همچنین یک مورد تایید شده ابتلا در کینشاسا، پایتخت جمهوری دموکراتیک کنگو، در فردی که از استان ایتوری بازگشته بود، شناسایی شده است.
این نهاد از کشورها خواسته سازوکارهای ملی مدیریت بحران را فعال کنند، غربالگری در مرزها و مسیرهای اصلی را افزایش دهند و موارد تایید شده را فوراً قرنطینه کنند.
بر اساس توصیه سازمان جهانی بهداشت، افراد مبتلا یا کسانی که با موارد بیماری تماس داشتهاند، نباید تا ۲۱ روز پس از مواجهه با ویروس سفر بینالمللی انجام دهند، مگر در شرایط تخلیه پزشکی.
توصیه به باز نگه داشتن مرزها با وجود هشدار درباره خطر گسترش بیماری، سازمان جهانی بهداشت از کشورها خواسته از بستن مرزها یا اعمال محدودیت بر سفر و تجارت خودداری کنند.
به گفته این سازمان، محدودیتهای شدید ممکن است موجب افزایش عبورهای غیررسمی از مرزها شود؛ مسیری که کنترل و پایش بیماری را دشوارتر خواهد کرد.
اعلام وضعیت اضطراری بینالمللی از سوی سازمان جهانی بهداشت معمولاً برای جلب توجه جهانی، تسریع هماهنگی میان کشورها و تقویت پاسخ به بحرانهای بهداشتی صادر میشود؛ اما این نهاد تاکید کرده که شیوع کنونی ابولا هنوز به سطح یک همهگیری جهانی نرسیده است.