اتاق بازرگانی تهران: ۷۵ درصد ظرفیت تولید پتروشیمی تحت تأثیر جنگ قرار گرفته است
اتاق بازرگانی تهران میگوید که حدود ۷۵ درصد ظرفیت تولید پتروشیمی در ایران تحت تاثیر جنگ قرار گرفته است.
به نوشته وبسایت «قلمرو رفاه»، صنعت پتروشیمی «از طریق هدفگیری تاسیسات تولید آب، برق، بخار و اکسیژن با تعطیلی خاموش» روبهرو شده و به ایجاد زنجیرهای از اختلال در صنایع پاییندستی و صادرات منجر شده است.
«قلمرو رفاه» همچنین اشاره کرد که آسیب به انبار سوخت و خطوط مرتبط با پالایشگاه تهران، فشار بر تامین سوخت پشتیبان برخی واحدهای پتروشیمی را افزایش داده است.
در بخشی از این گزارش نوشته شده است که وضعیت اشتغال بیش از ۶۱ هزار نیروی کار در ماهشهر و عسلویه نیز تحت تاثیر این بحران قرار گرفته است.
این گزارش اضافه میکند: «بخش کشاورزی با تکیه بر نهادههایی چون اوره و آمونیاک، در صورت بروز اختلال در واحدهای پتروشیمی با ریسک جدی کمبود کود در فصول کشت مواجه میشود که پیامد مستقیم آن کاهش تولیدات زراعی و تهدید امنیت غذایی در سطح کلان خواهد بود.»
در گزارش همچنین با اشاره به وابستگی متقابل صنعت پتروشیمی و فولاد آمده است: «حدود ۹۲ درصد فولاد ایران در کورههای قوس الکتریکی تولید میشود و این کورهها برای ادامه فعالیت به اکسیژن صنعتی مجتمعهای مبین و دماوند وابستهاند. بنابراین توقف این مجتمعها، عملا زنجیره فولاد را نیز متوقف میکند.»