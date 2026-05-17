وزیر دفاع پیشین آمریکا: احتمال یک قیام مدنی در ایران در آینده نزدیک کم است
رابرت گیتس، وزیر دفاع پیشین آمریکا، گفت که با وجود جنگ ایران کنترل داخلی در این کشور «تا حد زیادی» حفظ شده است، که باعث میشود وقوع یک قیام مدنی در آینده نزدیک نامحتمل باشد.
او به شبکه خبری سیبیاس گفت: «پس از رویدادهای اخیر تظاهراتِ هرچند محدود و کوچک هم در خیابان دیده نشده است. مردم مرعوب شدهاند و در حال حاضر نگران خوراک و نیازهای اولیهشان هستند.»
گیتس افزود که ممکن است پس از پایان جنگ، قیامی رخ دهد، اما گفت که احتمالا اعتراضات به تغییر رژیم منجر نخواهد شد.
او گفت: «آنچه معمولا در رژیمهایی مانند این میبینید، آن است که تغییر رژیم از خیابانها انجام نمیشود، بلکه خود رژیم شروع به فروپاشی میکند و افرادی درون رژیم هستند که میخواهند رویکرد متفاوتی اتخاذ کنند، بنابراین یک مبارزه داخلی برای کنترل شکل میگیرد.»