ترکیه از متلاشی شدن یک شبکه بینالمللی جاسوسی خبر داد
سازمان اطلاعات ملی ترکیه اعلام کرد یک شبکه بینالمللی جاسوسی وابسته به دو سرویس اطلاعاتی خارجی را متلاشی کرده است.
گزارش نرگس هورخش، خبرنگار ایراناینترنشنال:
یانیک سینر، تنیسور شماره یک جهان، با پیروزی ۶ بر ۴ و ۶ بر ۴ برابر کاسپر رود نروژی در فینال مسابقات اوپن ایتالیا ۲۰۲۶، به نخستین مرد ایتالیایی از سال ۱۹۷۶ تبدیل شد که عنوان قهرمانی این رقابتها را در رم به دست میآورد.
سینر همچنین با این قهرمانی، «گلدن مسترز» دوران حرفهای خود را کامل کرد؛ رکوردی که به معنای فتح همه مسابقات مسترز هزار امتیازی تنیس است. او پیش از این در سال ۲۰۲۵ نیز به فینال اوپن ایتالیا رسید، اما برابر کارلوس آلکاراس شکست خورد.
سینر که پیش از این دیدار چهار بار رود را شکست داده بود، در حضور تماشاگران ایتالیایی و سرجو ماتارلا، رییسجمهوری ایتالیا، نمایش کماشتباهی ارائه کرد و فاصله خود با رقیب نروژی را بیشتر کرد.
کاسپر رود بازی را بهتر آغاز کرد و در ست نخست پیش افتاد، اما سینر در امتیاز ۴-۴ کنترل مسابقه را در دست گرفت و ست اول را ۶ بر ۴ برد. ست دوم نیز با همین نتیجه به سود تنیسور ایتالیایی پایان یافت.
سینر پیشتر درباره مسابقات رم گفته بود: «این رقابتها برای من و مردم ایتالیا ویژه است.»
اکسیوس گزارش داد که مقامهای آمریکایی میگویند ترامپ خواهان توافقی برای پایان دادن به جنگ علیه جمهوری اسلامی است، اما رد بسیاری از خواستههای او از سوی حکومت ایران و خودداری تهران از ارائه امتیازهای معنادار درباره برنامه هستهایاش، گزینه نظامی را دوباره روی میز قرار داده است.
دو مقام آمریکایی به این رسانه اعلام کردهاند که انتظار میرود ترامپ روز سهشنبه جلسهای در اتاق وضعیت کاخ سفید با تیم ارشد امنیت ملی خود برگزار کند تا گزینههای اقدام نظامی را بررسی کند.
اکسیوس به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد ترامپ شنبه نیز در باشگاه گلف خود در ویرجینیا با اعضای تیم امنیت ملی دیدار و درباره ایران رایزنی کرده است.
جیدی ونس، استیو ویتکاف، مارکو روبیو و جان رتکلیف از جمله حاضران در این نشست بودند.
دونالد ترامپ در گفتوگو با کانال ۱۲ اسرائیل گفت همچنان معتقد است جمهوری اسلامی خواهان دستیابی به توافق است و انتظار دارد تهران در روزهای آینده پیشنهاد تازهای ارائه کند.
بر اساس این گزارش، ترامپ از تعیین ضربالاجل برای مذاکرات خودداری کرده اما هشدار داده در صورت برآورده نشدن خواستههای آمریکا درباره برنامه هستهای ایران، اقدام نظامی شدیدتری در پیش خواهد بود.
ترامپ به این رسانه گفت: «ما میخواهیم به یک توافق برسیم، اما ایرانیها در حال حاضر در جایگاهی که ما میخواهیم نیستند. آنها باید به آن جایگاه برسند، وگرنه ضربه سختی دریافت خواهند کرد.»
او همچنین افزود: «اگر با پیشنهاد بهتری نزد ما نیایند، ما آنها را شدیدتر از هر اقدامی که تاکنون انجام دادهایم هدف قرار خواهیم داد.»
طبق گزارش کانال ۱۲، ترامپ همچنین گفته است که تماس تلفنی او با بنیامین نتانیاهو در یکشنبه مثبت بوده و بخش عمده آن بر جنگ علیه جمهوری اسلامی متمرکز بوده است.
انور قرقاش مشاور دیپلماتیک رییس امارات متحده عربی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «هدف قرار دادن تروریستی نیروگاه هستهای پاک براکه، چه از سوی عامل اصلی و چه از طریق یکی از عوامل نیابتی آن، یک تشدید تنش خطرناک و صحنهای تاریک است که تمامی قوانین و عرفهای بینالمللی را نقض میکند، در حالی که بیتوجهی جنایتکارانه به جان غیرنظامیان در امارات متحده عربی و پیرامون آن است.»
قرقاش ادامه داد: «این تشدید تنش ممنوع، بار دیگر ماهیت چالشهایی را که منطقه در مواجهه با نیروهای شر، هرجومرج و خرابکاری با آنها روبهرو است، تایید میکند.»
او افزود: «هیچکس نخواهد توانست بازوی امارات را بپیچاند، و هیچکس موفق نخواهد شد چشمانداز، موفقیت و پیام الهامبخش آن به مردم منطقه در زمینه امنیت، ثبات، توسعه و شکوفایی را تضعیف کند.»
شرکت امریکن ایرلاینز در بیانیهای اعلام کرد تعلیق خدمات پرواز مستقیم از نیویورک به فرودگاه بنگوریون تلآویو را تا ۶ ژانویه ۲۰۲۷ تمدید کرده است.
این شرکت آمریکایی پیشتر خدمات پرواز به تلآویو را تا ۷ سپتامبر در پی جنگ علیه جمهوری اسلامی به حالت تعلیق درآورده بود.
شرکت یونایتد ایرلاینز نیز تعلیق پروازهای نیویورک به فرودگاه بنگوریون را دستکم تا ۷ سپتامبر تمدید کرده و شرکت آمریکایی دلتا نیز خدمات خود به تلآویو را تا ۵ سپتامبر لغو کرده است.