سینر همچنین با این قهرمانی، «گلدن مسترز» دوران حرفه‌ای خود را کامل کرد؛ رکوردی که به معنای فتح همه مسابقات مسترز هزار امتیازی تنیس است. او پیش از این در سال ۲۰۲۵ نیز به فینال اوپن ایتالیا رسید، اما برابر کارلوس آلکاراس شکست خورد.

سینر که پیش از این دیدار چهار بار رود را شکست داده بود، در حضور تماشاگران ایتالیایی و سرجو ماتارلا، رییس‌جمهوری ایتالیا، نمایش کم‌اشتباهی ارائه کرد و فاصله خود با رقیب نروژی را بیشتر کرد.

کاسپر رود بازی را بهتر آغاز کرد و در ست نخست پیش افتاد، اما سینر در امتیاز ۴-۴ کنترل مسابقه را در دست گرفت و ست اول را ۶ بر ۴ برد. ست دوم نیز با همین نتیجه به سود تنیسور ایتالیایی پایان یافت.

سینر پیش‌تر درباره مسابقات رم گفته بود: «این رقابت‌ها برای من و مردم ایتالیا ویژه است.»