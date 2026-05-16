بر پایه گزارش کانال ۱۲ اسرائیل، دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، قرار است ظرف ۲۴ ساعت آینده در نشستی ویژه با مشاورانش، تصمیم نهایی را درباره جمهوری اسلامی اتخاذ کند.

منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه، در مصاحبه با ایران‌اینترنشنال گفت احتمال آغاز مجدد جنگ ظرف یک یا دو روز آینده «بسیار بعید» است.

امیر افزود ترامپ پس از پایان سفر به چین، باید چند روز درباره طرح احتمالی حمله به جمهوری اسلامی با مشاوران خود گفت‌وگو کند.

به گفته این تحلیل‌گر، ارتش اسرائیل برای کارزار علیه حکومت ایران آماده است و در انتظار چراغ سبز ترامپ به سر می‌برد.