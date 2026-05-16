رییس‌جمهوری آمریکا، در گفت‌وگو با فاکس‌نیوز گفت شی جین‌پینگ، رییس‌جمهوری چین، برای کمک به حل بحران ایران و بازگشایی تنگه هرمز اعلام آمادگی کرده، اما تاکید کرد واشینگتن «به کمک نیاز ندارد.»

ترامپ گفت چین «۴۰ درصد نفت خود» را از منطقه تنگه هرمز دریافت می‌کند و افزود: «اگر او بخواهد کمک کند، عالی است. اما ما به کمک نیاز نداریم. مشکل کمک این است که وقتی کسی به شما کمک می‌کند، همیشه در مقابل چیزی می‌خواهد.»

رییس‌جمهوری آمریکا در بخش دیگری از این مصاحبه گفت حکومت ایران از نظر نظامی به‌شدت آسیب دیده و بار دیگر تاکید کرد: «آن‌ها دیگر نیروی دریایی ندارند. نیروی هوایی ندارند. همه‌چیز نابود شده است. نیروی هوایی‌شان از بین رفته است.»

او با اشاره به توان دریایی حکومت ایران گفت: «آن‌ها ۱۵۹ کشتی داشتند. همه‌شان حالا کف دریا هستند.» ترامپ همچنین گفت کشتی‌های مین‌گذار ایران «همه از بین رفته‌اند» و افزود قایق‌های تندرو باقی‌مانده نیز «مثل قاچاقچیان مواد مخدر» هدف قرار می‌گیرند.

ترامپ در پاسخ به سخنان وزیر امور خارجه حکومت ایران درباره عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز گفت [حکومت] ایران از تنگه به‌عنوان «سلاح» استفاده کرده، اما «با من این کار را نمی‌کند.» او تاکید کرد: «تنگه باز خواهد شد. آن‌ها سلاح هسته‌ای نخواهند داشت و دنیا ادامه خواهد یافت.»

رییس‌جمهوری آمریکا گفت به درخواست مقام‌هایی از پاکستان، مرحله نهایی عملیات علیه ایران را متوقف کرده است. او گفت: «آن‌ها گفتند: می‌توانید متوقف شوید؟ ما قرار است به توافق برسیم. و واقعاً چارچوب یک توافق را داشتیم؛ بدون برنامه هسته‌ای.»

ترامپ در ادامه تاکید کرد تهران پذیرفته بود مواد باقی‌مانده از برنامه هسته‌ای خود را تحویل دهد، اما بعد از هر توافق عقب‌نشینی کرده است. او گفت: «هر بار توافق می‌کنند، روز بعد انگار می‌گویند چنین گفت‌وگویی نداشته‌ایم. این حدود پنج بار اتفاق افتاده است. مشکلی در آن‌ها وجود دارد. واقعاً دیوانه‌اند. و به همین دلیل نمی‌توانند سلاح هسته‌ای داشته باشند.»

رییس‌جمهوری آمریکا در بخش دیگری از مصاحبه، در پاسخ به این پرسش که آیا توان و مقاومت حکومت ایران را دست‌کم گرفته، گفت: «هیچ‌چیز را دست‌کم نگرفتم. ما به‌شدت به آن‌ها ضربه زدیم.»

ترامپ تاکید کرد آمریکا عمداً بخشی از زیرساخت‌های ایران را هدف قرار نداده است و افزود: «پل‌هایشان را باقی گذاشتیم. زیرساخت برق‌شان را باقی گذاشتیم. می‌توانیم همه آن را در دو روز نابود کنیم؛ همه‌چیز.» او گفت به تاسیسات نفتی و برخی زیرساخت‌ها در خارک حمله نشده، زیرا آسیب به آن‌ها می‌توانست موجب از بین رفتن نفت شود.

رییس‌جمهوری آمریکا درباره وضعیت مذاکرات با جمهوری اسلامی گفت افرادی که آمریکا با آن‌ها در حال گفت‌وگو است، به گفته او «منطقی» به نظر می‌رسند، اما توان یا آمادگی لازم برای تصمیم‌گیری ندارند.

ترامپ در پاسخ به این پرسش که آمریکا در حال حاضر با چه کسانی در ایران طرف است، گفت: «با افرادی طرف هستیم که فکر می‌کنم منطقی هستند، اما از توافق می‌ترسند. نمی‌دانند چطور توافق کنند. قبلاً در چنین موقعیتی نبوده‌اند.»

او در پاسخ به این سوال که آیا تا زمان دستیابی به توافق صبر خواهد کرد، تاکید کرد: «من کاری را انجام می‌دهم که درست باشد. باید کار درست را انجام دهم.»

او همچنین گفت مقام‌های ایرانی به او گفته‌اند محل نگهداری مواد هسته‌ای به‌شدت هدف قرار گرفته و «کوه گرانیتی» روی آن فرو ریخته است. ترامپ افزود: «آن‌ها گفتند فقط دو کشور می‌توانند به آن دسترسی پیدا کنند؛ ما و چین. گفتند خودشان توانایی دسترسی ندارند چون کاملاً نابود شده است.»

ترامپ بار دیگر گفت هدف اصلی او جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای است. او گفت: «نمی‌توان اجازه داد ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد. آن‌ها از آن علیه ما استفاده خواهند کرد. اول اسرائیل را نابود می‌کنند، بعد خاورمیانه را، بعد اروپا را.»

او درباره افزایش قیمت سوخت در آمریکا گفت فشار اقتصادی ناشی از بحران کوتاه‌مدت خواهد بود و افزود: «وقتی مردم توضیح کامل را می‌شنوند، همه موافق می‌شوند. این یک درد کوتاه‌مدت خواهد بود.» ترامپ گفت پس از پایان بحران، قیمت انرژی «مثل سنگ سقوط خواهد کرد.»

رییس‌جمهوری آمریکا در پاسخ به نگرانی‌ها درباره افزایش فشار اقتصادی بر خانواده‌های آمریکایی در پی جنگ با ایران و رشد هزینه‌ها، گفت شهروندان باید این فشارها را تحمل کنند زیرا به گفته او هدف، مقابله با تهدیدی بزرگ‌تر است.

ترامپ در واکنش به این موضوع که برخی آمریکایی‌ها افزایش هزینه‌ها و بدبینی اقتصادی را احساس می‌کنند، گفت: «باید تحمل کنند و باور داشته باشند که ما آن‌ها را به نقطه بهتری می‌رسانیم. اما من باید کار درست را انجام دهم.»

او با اشاره به عملکرد بازارهای مالی آمریکا افزود: «ما به ۵۰ هزار واحد در داوجونز رسیدیم؛ قرار نبود تا پنج یا شش سال دیگر به این سطح برسیم. من در سال اول به آن رسیدم. به ۷ هزار واحد در شاخص S&P رسیدیم؛ حتی کمتر کسی فکر می‌کرد ممکن باشد. حساب‌های بازنشستگی به بالاترین سطح تاریخ رسیده‌اند.»

ترامپ در ادامه، فشارهای اقتصادی ناشی از بحران را با ضرورت مقابله با جمهوری اسلامی مرتبط دانست و گفت: «به مردم گفتم متاسفم که این فشار را تحمل می‌کنید، اما باید جلوی این گروه بسیار دیوانه را بگیریم.»

رییس‌جمهوری آمریکا همچنین گفت کشتی‌های حامل نفت ایران که چین در روزهای اخیر خارج کرده، با اجازه واشینگتن حرکت کرده‌اند. او گفت: «ما اجازه دادیم این اتفاق بیفتد.»

ترامپ در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا حکومت ایران در نهایت عقب‌نشینی خواهد کرد گفت: «بله، قطعاً. هیچ شکی ندارم.»

