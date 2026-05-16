خبرگزاری رویترز شنبه ۲۶ اردیبهشت نوشت این مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود، گفت دادستان‌های فدرال انتظار دارند ۳۰ اردیبهشت در میامی، کیفرخواستی علیه کاسترو ۹۴ ساله منتشر کنند.

این کیفرخواست به حادثه ۳۰ سال پیش (۱۹۹۶) مربوط می‌شود. زمانی که جنگنده‌های کوبایی هواپیماهای متعلق به گروهی از تبعیدیان کوبا را سرنگون کردند.

بر پایه جزییات این حادثه، جنگنده‌های کوبایی در ۲۴ فوریه ۱۹۹۶ دو هواپیمای کوچک متعلق به گروه «برادران برای نجات» (Brothers to the Rescue)، متشکل از خلبانان تبعیدی کوبایی، را سرنگون کردند. هر چهار سرنشین این دو هواپیما کشته شدند.

هاوانا اعلام کرد این هواپیماها وارد حریم هوایی این کشور شده بودند، اما آمریکا گفت آن‌ها بر فراز آب‌های بین‌المللی پرواز می‌کردند.

کوبا سرنگونی هواپیماها را اقدامی مشروع برای دفاع از حریم هوایی خود توصیف کرد، اما موضع آمریکا بعدتر از سوی «سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی» (ICAO) تایید شد؛ نهادی که نتیجه گرفت این حمله در آسمان آب‌های بین‌المللی رخ داده است.

به گفته مقام آمریکایی، دفتر دادستانی میامی در روز اعلام کیفرخواست، به یاد قربانیان آن حادثه مراسمی برگزار خواهد کرد.

این دفتر به درخواست رویترز برای اظهار نظر پاسخ نداده است.

کیفرخواست باید ابتدا به تایید هیات منصفه برسد.

روزنامه «میامی هرالد» نخستین رسانه‌ای بود که خبر برنامه‌ریزی برای اعلام این اتهام‌ها را منتشر کرد.

رائول کاسترو، برادر فیدل کاسترو، رهبر انقلاب کوبا و چهره اصلی حکومت کمونیستی این کشور، است که دهه‌ها از مخالفان اصلی آمریکا به شمار می‌رفت.

رائول کاسترو در سال ۲۰۱۸ از ریاست‌جمهوری کوبا کناره‌گیری کرد و در سال ۲۰۲۱ نیز رهبری حزب کمونیست را واگذار کرد.

او در زمان حادثه سال ۱۹۹۶ وزیر دفاع کوبا بود.

آمریکا در آن زمان این حمله را محکوم و تحریم‌هایی علیه کوبا اعمال کرد، اما علیه برادران کاسترو پرونده کیفری تشکیل نداد.

وزارت دادگستری آمریکا در سال ۲۰۰۳ سه افسر نظامی کوبا را متهم کرد، اما آن‌ها هرگز به آمریکا تحویل داده نشدند.

افزایش فشار بر هاوانا

این تحول در حالی رخ می‌دهد که تنش‌ها میان واشینگتن و هاوانا افزایش یافته است .

رویترز ۲۵ اردیبهشت گزارش داد جان راتکلیف، رییس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا)، در سفری کم‌سابقه به کوبا پیامی از سوی ترامپ به مقام‌های ارشد این کشور منتقل کرد. پیامی که بر اساس آن واشینگتن تنها در صورت «تغییرات اساسی» در کوبا حاضر به تعامل جدی اقتصادی و امنیتی با هاوانا خواهد بود.

دولت ترامپ حکومت کنونی کوبا را «فاسد» و «ناکارآمد» توصیف کرده و به‌دنبال تغییر حکومت در این کشور است.

ترامپ با تهدید به اعمال تحریم علیه کشورهایی که به کوبا سوخت می‌رسانند، فشار زیادی بر این جزیره وارد کرده و عملا نوعی محاصره ایجاد کرده است. اقدامی که به خاموشی‌های گسترده و آسیب بیشتر به اقتصاد کوبا منجر شده است.

پرونده کیفری علیه رائول کاسترو یادآور پرونده قاچاق مواد مخدر علیه نیکولاس مادورو، رییس‌جمهوری پیشین ونزوئلا، است. پرونده‌ای که دولت ترامپ آن را توجیهی برای عملیات انتقال مادورو به آمریکا به منظور محاکمه عنوان کرده است.

مادورو اتهام‌های مطرح‌شده علیه خود را رد کرده است.

ترامپ پیش از این گفته بود که پس از ونزوئلا، «نوبت کوبا هم خواهد رسید».

رویترز نوشت جیسون ردینگ کینیونس، دادستان ارشد فدرال در میامی، از متحدان ترامپ به شمار می‌رود و هم‌زمان بر تحقیق درباره جان برنان، رییس پیشین سیا و از منتقدان قدیمی ترامپ، نیز نظارت دارد. تحقیقی که قسمتی از تلاش گسترده‌تر برای بررسی این ادعاست که آیا تحقیقات پیشین درباره ترامپ بخشی از یک «توطئه» بوده‌اند یا نه.