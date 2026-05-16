امیرسعید ایروانی، سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل، در نشست ویژه شورای اقتصادی و اجتماعی (اکوسوک) گفت: «وضعیت کنونی در تنگه هرمز و پیامدهای اقتصادی جهانی آن، تنها و تنها بر عهده آغازگران جنگ علیه ایران و شرکای منطقه‌ای آنان است.»

او افزود جمهوری اسلامی «همچنان به تعامل سازنده و تلاش‌ها برای احیای ثبات، امنیت انرژی، و بازگرداندن تنگه هرمز به شرایط عادی متعهد است، مشروط بر آنکه تجاوز و تشدید نظامی متوقف شود و محاصره دریایی رفع گردد».