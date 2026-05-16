وحید شریعت، رییس انجمن روان‌پزشکان ایران، در مصاحبه با ایلنا گفت: «کمبود دارو در حوزه روان‌پزشکی جدی است و نسبت به شرایط پیش از جنگ، به‌طور قابل توجهی تشدید شده است.»

او افزود: «در ماه‌های اخیر، کمبود قابل توجهی در برخی اقلام دارویی مشاهده شده است که برخی از آن‌ها از پیش از آغاز جنگ تشدید یافته و برخی دیگر کاملا جدید هستند.»

شریعت اختلال در روند تولید، نبود مواد اولیه، محدود شدن توزیع به‌منظور آماده‌سازی بازار برای افزایش قیمت و تلاش برخی افراد برای ذخیره‌سازی دارو به‌دلیل ترس از جنگ را از عوامل اصلی بحران داروهای روان‌پزشکی عنوان کرد.