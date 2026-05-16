رویترز: عزالدین حداد، فرمانده شاخه نظامی حماس، کشته شد
یک مقام ارشد حماس در مصاحبه با خبرگزاری رویترز تایید کرد عزالدین حداد، فرمانده شاخه نظامی این گروه، در حمله اسرائیل کشته شده است.
سهیل المزروعی، وزیر انرژی امارات متحده عربی، خروج این کشور از اوپک و اوپکپلاس را «یک تصمیم حاکمیتی و راهبردی» توصیف کرد که بر پایه «منافع ملی» اتخاذ شده است.
او تاکید کرد این تصمیم جنبه سیاسی ندارد و نشانهای از اختلاف میان امارات و شرکای این کشور نیست.
المزروعی افزود این اقدام پس از «ارزیابی جامع سیاستهای تولید ملی و بررسی ظرفیتهای آینده» در دستور کار قرار گرفته است.
مجریان صدا و سیمای جمهوری اسلامی جمعه ۲۵ اردیبهشت در چند برنامه با تفنگ در دست ظاهر شدند و در این برنامهها، کار با سلاحهای سبک آموزش داده شد.
این مجریان اعلام کردند در صورت لزوم، به جنگ خواهند پیوست.
این برنامهها که در رسانههای داخلی نیز بازنشر شد، واکنشهای زیادی را در شبکههای اجتماعی برانگیخت.
برخی کاربران شبکههای اجتماعی این برنامهها را نشانهای از بسیج نیرو در شرایط جنگی توصیف کردند.
جکسون هینکل، مفسر سیاسی آمریکایی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تلویزیون جمهوری اسلامی نحوه استفاده از کلاشینکف را بهمنظور «آمادگی برای تهاجم زمینی آمریکا» پخش کرده است.
یک کشاورز با ارسال پیامی به ایراناینترنشنال، از نصف شدن سهمیه کود نسبت به سال گذشته خبر داد.
او گفت: «وقتی همین سهمیه کم میآید، فقط دو، سه روز مهلت برای خرید داریم. اگر کسی توانایی خرید نداشته باشد، سهمش میسوزد. دولت هم سهم کود دولتی آن فرد را به صورت آزاد میفروشد.»
وحید شریعت، رییس انجمن روانپزشکان ایران، در مصاحبه با ایلنا گفت: «کمبود دارو در حوزه روانپزشکی جدی است و نسبت به شرایط پیش از جنگ، بهطور قابل توجهی تشدید شده است.»
او افزود: «در ماههای اخیر، کمبود قابل توجهی در برخی اقلام دارویی مشاهده شده است که برخی از آنها از پیش از آغاز جنگ تشدید یافته و برخی دیگر کاملا جدید هستند.»
شریعت اختلال در روند تولید، نبود مواد اولیه، محدود شدن توزیع بهمنظور آمادهسازی بازار برای افزایش قیمت و تلاش برخی افراد برای ذخیرهسازی دارو بهدلیل ترس از جنگ را از عوامل اصلی بحران داروهای روانپزشکی عنوان کرد.
علی زینیوند، سخنگوی وزارت کشور، ️گفت: «با وجود توقف جنگ، همچنان شرایط ناپایدار است و طبیعتا کشور در وضعیت جنگی قرار دارد.»
او با اشاره به محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران اضافه کرد: «مرزهای جایگزین در شمال، غرب و شرق کشور فعال شدهاند و با تدابیر ویژهای که به استانداران واگذار شده، روند تامین کالاهای اساسی بهخوبی در حال انجام است.»
زینیوند ادامه داد: «گرانی برخی کالاها قابل انکار نیست و دولت نیز از این موضوع آگاه است. تمرکز ستاد تنظیم بازار بر کنترل این موارد است و همزمان افزایش احتمالی یارانهها و اقداماتی مانند مهلت در پرداخت اقساط و مالیات برای کاهش فشار معیشتی مردم در حال بررسی و برنامهریزی است.»
او همچنین خواستار «همراهی» مردم با دولت در حوزههای برق، آب، بنزین و گاز شد.