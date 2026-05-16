پس از نیمه‌کاره ماندن لیگ برتر بسکتبال ایران، فدراسیون تصمیم گرفت چهار تیم برتر جدول رده‌بندی، از ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ در قالب تورنمنتی متمرکز و دوره‌ای به مصاف یکدیگر بروند تا تکلیف نماینده باشگاهی ایران در فصل آینده مسابقات قهرمانی غرب آسیا مشخص شود.

شهرداری گرگان، استقلال تهران، کاله آمل و طبیعت اسلامشهر به‌عنوان تیم‌های اول تا چهارم جدول رده‌بندی، باید در این رقابت‌ها شرکت می‌کردند، اما کاله و طبیعت اعلام انصراف کردند و نفت آبادان و نفت زاگرس جنوبی جهرم جایگزین آن‌ها شدند.

شهرداری گرگان قرار بود در نخستین دیدار خود مقابل استقلال تهران به میدان برود.

اکنون با انصراف شهرداری گرگان، مدافع عنوان قهرمانی و صدرنشین لیگ ناتمام این فصل، عملاً فقط استقلال تهران به‌عنوان یکی از چهار تیم بالای جدول در این رقابت‌ها حضور دارد.

به نوشته ایلنا، مدیران این تیم تاکنون تنها توانسته‌اند ۴۰ درصد مطالبات بازیکنان و کادر فنی را پرداخت کنند؛ این در حالی است که طبق مصوبه سازمان لیگ بسکتبال، تیم‌های حاضر در مسابقات انتخابی غرب آسیا باید دستمزدها را به‌طور کامل پرداخت کرده باشند.

نکته قابل توجه این است که شهرداری گرگان نماینده بسکتبال ایران در فصل فعلی مسابقات غرب آسیا نیز هست و باید در هفته‌های آینده برای دیدار معوقه مقابل آستانه به قزاقستان سفر کند.