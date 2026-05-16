ماتیاس گرافستروم، دبیرکل فیفا پس از جلسه با مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال ایران درباره گفت: «فرصت داشتیم درباره برخی مسائل اجرایی صحبت کنیم؛ همان‌طور که با تمام فدراسیون‌های عضو این کار را انجام می‌دهیم.»

دبیرکل فیفا در پاسخ به سوالی درباره تضمین‌های فدراسیون فوتبال ایران برای ویزا و ورود بازیکنان ایرانی به آمریکا و کانادا گفت: «فکر می‌کنم اینجا جای مطرح کردن جزئیات نیست. اما در مجموع نشست بسیار مثبتی بود و مشتاق ادامه گفت‌وگوها هستیم. درست مانند گفت‌وگوهایی که با همه فدراسیون‌های عضو داریم و مشتاق برگزاری جام جهانی هیجان‌انگیزی در آمریکا، کانادا و مکزیک هستیم.»

همچنین تاج درباره این جلسه گفت: «جلسه خیلی خوبی بود. ۱۰ موردی که گفته بودیم را شنیدند و برای هر کدام راه حل‌هایی ارائه کردند. امیدوارم که تیم ملی به جام جهانی برود و نتایج خوبی بگیرد.»

او پیش‌تر گفته بود اگر فیفا به فدراسیون فوتبال ضمانت‌های لازم را ندهد، تیم ملی در جام جهانی حاضر نخواهد شد.