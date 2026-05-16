به استناد صورت‌های مالی باشگاه استقلال که به تازگی در سامانه کدال منتشر شده در صورت محکومیت آبی‌پوشان، بیش از ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار تعهد مالی به همراه یک ادعای ریالی ۲۸۸ میلیارد تومانی به این باشگاه تحمیل خواهد شد.

بدهی که بیش از نیم همت، خسارت روی دست باشگاه استقلال می‌گذارد.

بخش عمده این بحران مالی به دو بازیکن بوسنیایی مربوط می‌شود که در نقل‌وانتقالات تابستانی و در دوران مدیریت احمد شهریاری و فرشید سمیعی و سرمربی‌گری جواد نکونام به استقلال پیوستند؛ مجموع تعهد ناشی از این دو پرونده به یک میلیون و ۴۲۹ هزار دلار می‌رسد.

همچنین پیتسو موسیمانه، سرمربی پیشین استقلال، با شکایت به فیفا خواهان دریافت ۶۵۶ هزار دلار شده است.

در بخشی از این اسناد، حسابرس از باشگاه استقلال خواهان اسناد مربوط به پیش‌پرداخت رامین رضائیان شده که مبلغی ۵۴.۷ میلیارد تومانی دارد.

بخش مبهم این این گزارش مالی به منتظر محمد مربوط می‌شود؛ در اسناد باشگاه رقم درخواستی این بازیکن ۲۸۸ میلیارد تومان یا ۵ هزار دلار درج شده و میان رقم ریالی و دلاری آن اختلاف قابل توجهی دیده می‌شود.



