شاهزاده رضا پهلوی: ایران به سمت الگویی شبیه کره شمالی سوق داده شده است
شاهزاده رضا پهلوی در نشست آینده تکنولوژی در ایران، گفت: «ایران میتواند به کشوری مانند کره جنوبی تبدیل شود، اما به دلیل وضعیت سیاسی کنونی به سمت الگویی شبیه کره شمالی سوق داده شده است.»
نشست «آینده تکنولوژی در ایران» با حضور شاهزاده رضا پهلوی در سانفرانسیسکو و با شرکت فعالان حوزه فناوری در حال برگزاری است.
این نشست با هدف بررسی راهکارهای توسعه تجارت، صنعت و تکنولوژی در ایران برگزار میشود.
گزارش نیلوفر منصوری، خبرنگار ایراناینترنشنال: