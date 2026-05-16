شاهزاده رضا پهلوی در نشست فناوری ایران در سان‌فرانسیسکو، با اشاره به اانقلاب ملی ایرانیان در دی ماه و جنگ علیه جمهوری اسلامی گفت: «در قرن گذشته بسیاری از کشورها تغییر وضعیت سیاسی را تجربه کرده‌اند و مردم بر حکومت‌ها چیره شده‌اند و ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست.»

او با تاکید بر این که جمهوری اسلامی در ذات خود «قابل تغییر نیست»، افزود: «سیاست مماشات کشورهای غربی با جمهوری اسلامی با هدف تغییر رفتار این حکومت دنبال شده، اما به گفته او ماهیت حکومت به گونه‌ای است که قادر به تغییر رفتار و نگاه از منظر منافع ملی نیست.»

شاهزاده رضا پهلوی گفت: «امروز ملت ایران به این جمع‌بندی رسیده است که رفتار حکومت قابل تغییر نیست و می‌توان بر سر اصل پایان دادن به این حکومت به توافق رسید.»

او چهار اصل تمامیت ارضی، جدایی دین از سیاست، برابری همه شهروندان و تصمیم‌گیری درباره نظام آینده از سوی مردم را محورهایی دانست که می‌توان بر سر آنها به توافق رسید.

شاهزاده رضا پهلوی درباره نقشه راه بازسازی و شکوفایی ایران گفت: «بهترین نیروهای متخصص ایرانی در آمریکا می‌توانند پیش‌درآمدی باشند تا مردم بدانند با تغییر حکومت چه فرصت‌هایی ایجاد خواهد شد.»