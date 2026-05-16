صداوسیما از نمایش جنجالی استفاده از اسلحه در برنامه زنده تلویزیونی دفاع کرد
محسن برمهانی، معاون سیما درباره نمایش استفاده از اسلحه در یک برنامه زنده صداوسیمای جمهوری اسلامی به خبرگزاری تسنیم گفت: «در شرایط جنگی، آشنایی با سلاح تنها نماد آمادگی برای رزم نیست، بلکه جنبهای تربیتی، فرهنگی و آموزشی نیز دارد.»
برمهانی افزود: «رسانه ملی نمیتواند نسبت به این موضوع بیتفاوت باشد و حضور مجریان با سلاح در برنامهها، یادآوری این آموزهها به مردم است. »
آموزش استفاده از سلاح گرم و شلیک در تلویزیون جمهوری اسلامی با واکنشهای گستردهای همراه شده است.
گفتوگو با ایمان آقایاری، فعال سیاسی: