نورنیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی گزارش داد که وزرای کشور ایران و پاکستان در تهران دیدار و درباره روابط ایران و پاکستان و «چشم‌انداز ازسرگیری مذاکرات صلح» گفت‌وگو کردند.

پیشتر ایرنا، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، از سفر محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، به تهران خبر داده و نوشته بود او قرار است با برخی مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله اسکندر مومنی، وزیر کشور، دیدار کند.

همزمان، الحدث به نقل از منابع رسمی پاکستانی گزارش داد اسلام‌آباد می‌کوشد تهران و واشینگتن را به انعطاف در مذاکرات ترغیب کند و روند میانجی‌گری را با جدیت ادامه دهد.