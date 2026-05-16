وقوع آتشسوزی در «کارخانه روغن موتور» در مراغه
به گزارش خبرگزاری مهر، رییس آتشنشانی شهرستان مراغه شنبه از وقوع آتشسوزی در «کارخانه روغن موتور» در مراغه خبر داد.
او اعلام کرد نیروهای امدادی و آتشنشانی در حال اطفای حریق هستند.
در تجمعی که به فراخوان تامی رابینسون، فعال راستگرای بریتانیا، در لندن برگزار شد، شماری از ایرانیان با پرچم شیر و خورشید حضور پیدا کردند. رابینسون این تجمع را «بزرگترین گردهمایی ملیگرایانه» توصیف کرده است.
گفتوگو با تاجالدین سروش، عضو تحریریه ایراناینترنشنال:
معاریو گزارش داد که حوثیها ابزارهای مدرن، از جمله دستگاههای جیپیاس را در اختیار دزدان دریایی سومالی قرار دادهاند که به آنها کمک میکند مسیرهای حرکت کشتیهای تجاری را با دقت بیشتری ردیابی کنند.
پیشتر محمد موسی ابوله، معاون رییس اطلاعات پلیس دریایی پونتلند، در ژانویه ۲۰۲۶ گفته بود که نیروهای امنیتی برآورد میکنند برخی اعضای این گروهها حتی آموزشهای نظامی را در یمن گذراندهاند.
به گفته او، فناوری جدید برنامهریزی حملات در فاصلهای دور از سواحل سومالی را بسیار آسانتر کرده است.
یک ماه پیش از آن، در دسامبر ۲۰۲۵، نیروهای امنیتی پونتلند یک شناور حامل مواد منفجره و مواد شیمیایی مورد استفاده در ساخت بمب را در نزدیکی سواحل ایل متوقف کردند.
در این قایق هفت نفر شامل دو شهروند یمنی و پنج شهروند سومالیایی حضور داشتند.
روزنامه نیویورکتایمز در گزارشی به پیامدهای جنگ ایران در بازار انرژی پرداخته و این موضوع را بررسی کرده است که از تغییرات بازار انرژی و گران شدن نفت کدام کشورها سود میبرند و کدام کشورها بیشتر آسیب میبینند.
بهنوشته نیویورکتایمز، جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی جهان را وارد شدیدترین بحران انرژی تاریخ کرده است؛ بحرانی که با کاهش تولید نفت و جهش قیمتها همراه بوده است.
این افزایش شدید قیمتها سودهای هنگفتی برای شرکتهایی ایجاد کرده که خارج از خلیج فارس فعالیت میکنند؛ بهویژه در ایالات متحده که صادرات انرژی خود را بهطور قابلتوجهی افزایش داده است.
بهنوشته نیویورکتایمز در منطقه خلیج فارس، وضعیت بسیار پیچیدهتر است. بسته شدن عملی تنگه هرمز گذرگاهی حیاتی میان خلیج فارس و سایر نقاط جهان، امارات متحده عربی، عراق و دیگر کشورها را وادار کرده تولید و صادرات خود را کاهش دهند. برخی کشورها بیش از دیگران آسیب دیدهاند. آنهایی که میتوانند از طریق خطوط لوله نفت خود را به بنادری خارج از این تنگه منتقل کنند، عملکرد بهتری نسبت به کشورهایی داشتهاند که چنین گزینهای ندارند.
نورنیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی گزارش داد که وزرای کشور ایران و پاکستان در تهران دیدار و درباره روابط ایران و پاکستان و «چشمانداز ازسرگیری مذاکرات صلح» گفتوگو کردند.
پیشتر ایرنا، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، از سفر محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، به تهران خبر داده و نوشته بود او قرار است با برخی مقامهای جمهوری اسلامی از جمله اسکندر مومنی، وزیر کشور، دیدار کند.
همزمان، الحدث به نقل از منابع رسمی پاکستانی گزارش داد اسلامآباد میکوشد تهران و واشینگتن را به انعطاف در مذاکرات ترغیب کند و روند میانجیگری را با جدیت ادامه دهد.
روبرت لواندوفسکی اعلام کرد که تابستان امسال و در پایان قراردادش، باشگاه بارسلونا را ترک خواهد کرد. لواندوفسکی در اینستاگرام نوشت: «پس از چهار سال پر از چالش و تلاش سخت، وقت آن رسیده که به مسیرم ادامه دهم. من با این احساس میروم که مأموریتم کامل شده است. چهار فصل، سه قهرمانی.»
لواندوفسکی همچنین گفت: «بارسا به جایگاهی که به آن تعلق دارد بازگشته است. عشقی را که از نخستین روزها از هواداران دریافت کردم، هرگز فراموش نخواهم کرد. کاتالونیا خانه من روی زمین است.»
این مهاجم ۳۷ ساله در سال ۲۰۲۲ از بایرن مونیخ به بارسلونا پیوست و در ۱۹۱ بازی، ۱۱۹ گل برای این تیم به ثمر رساند. او در این مدت به بارسلونا کمک کرد سه عنوان قهرمانی لالیگا، از جمله قهرمانی این فصل، و همچنین جام حذفی اسپانیا در سال ۲۰۲۵ را کسب کند.
این مهاجم لهستانی طی یک سال گذشته با مصدومیتهای متعددی مواجه بوده و در فصل فعلی فقط ۱۵ بار در ترکیب اصلی بازیهای لیگ قرار گرفته است.
او در پیروزی اخیر بارسلونا مقابل رئال مادرید در الکلاسیکو، که قهرمانی تیم را قطعی کرد، دقایقی بهعنوان بازیکن تعویضی به میدان رفت. با این حال، گل او در پیروزی ۲ بر ۱ برابر اوساسونا در اوایل ماه، نقش مهمی در مسیر قهرمانی بارسلونا داشت.
باشگاه شیکاگو فایر در ماه دسامبر اعلام کرده بود که با لواندوفسکی درباره انتقال احتمالی به لیگ فوتبال آمریکا گفتوگو کرده است.
آخرین بازی او برای بارسلونا، روز یکشنبه در ورزشگاه اسپاتیفای نیوکمپ مقابل رئال بتیس خواهد بود و بارسلونا هفته بعد فصل خود را مقابل والنسیا به پایان میرساند.
هانسی فلیک، سرمربی بارسلونا که پیشتر در بایرن مونیخ نیز هدایت لواندوفسکی را برعهده داشت، تأیید کرد که این مهاجم در بازی مقابل بتیس در ترکیب اصلی حضور خواهد داشت.
فلیک گفت: «او با تیم صحبت کرد، خداحافظی کرد و گفت که دوران فوقالعادهای را در بارسلونا سپری کرده است. سالهاست با روبرت کار میکنم و ما با هم ۹ جام بردهایم؛ تمام جامهایی که کسب کردم، همراه او بود.
او گفت: «برای من افتخار است که با او کار کردهام. او یک بازیکن حرفهای است. هر روز تمام توانش را به کار میگرفت تا بدنش در بالاترین سطح باقی بماند. او یک الگوی کامل برای بازیکنان جوان است؛ انسانی فوقالعاده و در عین حال بازیکنی در کلاس جهانی. به همین دلیل است که هنوز در این سطح بازی میکند.»
باشگاه بارسلونا نیز در بیانیهای از این مهاجم تقدیر کرد و نوشت: «متشکریم روبرت لواندوفسکی؛ برای هر گل، هر مبارزه و هر لحظه جادویی با این پیراهن. او بهعنوان یک ستاره آمد و بهعنوان یک اسطوره میرود.»