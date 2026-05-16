تجمع ایرانیان نیوزیلند در اعتراض به سیاستهای سرکوبگرانه جمهوری اسلامی
ایرانیان مقیم اوکلند نیوزیلند شنبه ۲۶ اردیبهشت در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی دست به تجمع زدند.
آنها در این تجمع، علیه قطع اینترنت و اعدامهای جمهوری اسلامی شعار دادند.
همزمان با افزایش تنشها میان ابوظبی و تهران، یک مجری صدا و سیمای جمهوری اسلامی در برنامهای با محور آموزش کار با سلاح، پرچم امارات متحده عربی را بهعنوان هدف انتخاب و به سوی آن شلیک کرد.
مجریان صدا و سیما ۲۵ اردیبهشت در چند برنامه با تفنگ در دست ظاهر شدند و اعلام کردند در صورت لزوم، به جنگ خواهند پیوست.
عطا حسینیان، روزنامهنگار اقتصادی و حوزه انرژی، در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت ایران در حال حاضر در زمینه تولید بنزین با مشکلات جدی روبهرو است.
حسینیان «حملات به پارس جنوبی، محاصره دریایی، روابط مخدوش جمهوری اسلامی با امارات و کمبود منابع مالی» را از جمله عوامل موثر بر تولید و عرضه بنزین در کشور دانست.
ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس، در ایکس نوشت: «ایران در چارچوب حق حاکمیت ملی و تضمین امنیت تجارت بینالملل، سازوکاری حرفهای برای مدیریت ترافیک تنگه هرمز در مسیر تعیینشده تهیه کرده که بهزودی رونمایی میشود.»
او افزود: «در این فرآیند، فقط کشتیهای تجاری و طرفهای همکاری با ایران از آن بهرهمند خواهند شد. حقوق لازم در ازای خدمات تخصصی ارائهشده، با این سازوکار برای ایران اخذ میشود.»
عزیزی ادامه داد: «این مسیر کماکان برای عاملین پروژه به اصطلاح آزادی بسته خواهد ماند.»
بحران عمیق اقتصادی در ایران، کافهها و فرهنگ کافهنشینی را به سمت فروپاشی سوق داده است. افزایش شدید قیمتها و کاهش درآمدها، هم صاحبان کسبوکار و هم مشتریان را ناچار به عقبنشینی کرده است.
محسن مبرّا، رییس اتحادیه کافیشاپهای تهران، به روزنامه «دنیای اقتصاد» گفت هزینه اداره کافهها بیش از دو برابر شده و شمار مشتریان در ماههای اخیر تا ۵۰ درصد کاهش یافته است، بهطوری که تا ۴۰ درصد کافهها تعطیل شدهاند.
او گفت: «ادامه فعالیت به معنای سودده بودن نیست. سود این کسبوکارها مدام در حال کاهش است. در نتیجه، کافههایی که اجارهنشین هستند یا پشتوانه مالی قوی ندارند، به سمت تعطیلی میروند.»
کافهها، یکی از معدود فضاهای عمومی باقیمانده
در دو دهه گذشته، کافهها به بخشی مهم از زندگی شهری در ایران تبدیل شدند؛ ابتدا در تهران و سپس در شهرهای دیگر.
در شرایطی که گزینههای تفریحی ارزان همواره محدود بوده است، کافهها به یکی از معدود فضاهای در دسترس برای معاشرت، کار و گذران وقت در بیرون از خانه برای جوانان تبدیل شدند.
بسیاری از کافهها فراتر از مکانی برای نوشیدن قهوه یا صرف غذای سبک عمل میکردند. شب شعر، اجراهای کوچک موسیقی، نمایشگاه عکس و دورهمیهای غیررسمی در این فضاها برگزار میشدند و کافهها به محیطی نادر برای تعامل اجتماعی تبدیل شده بودند؛ آن هم در زمانی که بسیاری از فضاهای عمومی دیگر از دسترس خارج شده بود.
تا چند ماه پیش، تنها در تهران حدود شش هزار کافه در اندازههای مختلف فعال بودند، اما سقوط قدرت خرید مردم، این صنعت را بهشدت تحت فشار قرار داده است.
ساناز، منشی ۲۸ ساله یک شرکت خصوصی، گفت او و دوستانش پیشتر چند بار در هفته به کافه میرفتند، اما حالا با افزایش شدید هزینه خوراک، حملونقل و مسکن، حتی چنین تفریح سادهای هم نیازمند حسابوکتاب است.
او گفت: «باید همه هزینهها، حتی همین تفریح ساده را حساب کنم تا فقط بتوانم به آخر ماه برسانم؛ البته اگر شغلم را از دست ندهم.»
ساناز افزود: «اگر بیکار شوم، بعد از سالها استقلال مالی مجبور میشوم به خانه پدر و مادرم در شهر خودمان برگردم.»
بیکاری گسترده در میان جوانان و زنان
تعطیلی و کوچک شدن کافهها، شغل بسیاری از کارکنان - عمدتا جوانان و زنان - را نیز از بین برده است.
شانا، ۲۶ ساله، پس از گذراندن دوره حرفهای باریستا، در یکی از شعبههای کافههای زنجیرهای سعدینیا مشغول به کار شد. اما در دیماه ۱۴۰۴، شعبههای این مجموعه ناگهان تعطیل شدند؛ آن هم پس از آن که مالک آن از معترضان مخالف حکومت حمایت کرد. اندکی بعد نیز جنگ آغاز شد.
او گفت: «کافههایی که از بحران اقتصادی جان سالم بهدر بردهاند هم دیگر نیروی جدید استخدام نمیکنند. خیلیها حتی کارکنان فعلی را هم تعدیل میکنند.»
شانا افزود: «هیچ امیدی ندارم که حتی با یاد گرفتن مهارتهای جدید مثل آشپزی یا کارهای دیگر بتوانم شغلی پیدا کنم. اقتصاد هر روز بدتر میشود و بازار کار مدام کوچکتر.»
قهوه، کالایی لوکس
قهوه در ایران اکنون به کالایی لوکس تبدیل شده است.
چای همچنان نوشیدنی سنتی اصلی در ایران است، اما مصرف قهوه در سالهای اخیر رشد زیادی داشت. با این حال، افزایش شدید نرخ ارز و اختلال در واردات باعث شده قیمت قهوه آنقدر بالا برود که بسیاری از خانوادهها مصرف آن را کاهش دهند یا به کلی کنار بگذارند.
با وجود کاهش قیمت جهانی قهوه، قیمت دانه قهوه در ایران - که عمدتا پیش از جنگ از طریق امارات متحده عربی وارد میشد - تقریبا دو برابر شده است.
این افزایش مستقیما بر قیمتهای کافهها تاثیر گذاشته و همزمان با رشد اجارهبها و دیگر هزینهها، قیمت یک فنجان قهوه در بعضی کافهها تا چهار برابر افزایش یافته است.
یک صاحب کافه به «دنیای اقتصاد» گفت حتی کافههایی که فقط نوشیدنیهای ساده قهوه سرو میکنند نیز با کاهش تقاضا مواجه شدهاند، زیرا بسیاری از مردم دیگر نمیتوانند حتی رفتن به کافه برای نوشیدن قهوه را توجیه کنند.
تارا، مدیر یک شرکت تبلیغاتی با ۱۰ کارمند، گفت قهوه آنقدر گران شده که خرید آن برای محل کار هم دشوار شده است.
او گفت: «برای اولین بار در ۲۰ سال گذشته مجبور شدم خرید قهوه برای آشپزخانه شرکت را که همیشه کنار چای برای کارمندها فراهم بود، متوقف کنم.»
تارا افزود: «مساله فقط قیمت قهوه نیست. از زمان جنگ تابستان گذشته (۱۲ روزه)، کارها عملا متوقف شدهاند. مشتریها حتی پروژههای نیمهتمام را هم لغو کردهاند و همه میدانند شرکت آخرین نفسهایش را میکشد.»
او گفت: «اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، چارهای جز تعطیلی نخواهیم داشت.»
بر پایه گزارش کانال ۱۲ اسرائیل، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، قرار است ظرف ۲۴ ساعت آینده در نشستی ویژه با مشاورانش، تصمیم نهایی را درباره جمهوری اسلامی اتخاذ کند.
منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه، در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت احتمال آغاز مجدد جنگ ظرف یک یا دو روز آینده «بسیار بعید» است.
امیر افزود ترامپ پس از پایان سفر به چین، باید چند روز درباره طرح احتمالی حمله به جمهوری اسلامی با مشاوران خود گفتوگو کند.
به گفته این تحلیلگر، ارتش اسرائیل برای کارزار علیه حکومت ایران آماده است و در انتظار چراغ سبز ترامپ به سر میبرد.