روزنامه نیویورک تایمز نوشت که رییسجمهوری آمریکا پس از بازگشت از چین «با تصمیمات مهمی» در مورد ایران روبرو است، زیرا دستیاران ارشد او «طرحهایی را برای بازگشت به حملات نظامی» در صورت تصمیم دونالد ترامپ برای تلاش برای شکستن بنبست از طریق نظامی آماده کردهاند.
این روزنامه افزود به گفته دستیاران ترامپ، او هنوز در مورد گامهای بعدی خود تصمیمی نگرفته است.
او جمعه و کمی پس از ترک پکن ، در جمع خبرنگاران در هواپیمای ویژه ریاست جمهوری بار دیگر تأکید کرد که آخرین پیشنهاد صلح جمهوری اسلامی غیرقابل قبول است.
نیویورک تایمز اشاره کرد که ترامپ با جریانهای مخالفی در مورد جنگ روبرو است، و اضافه کرد او تاکنون به آنچه که جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای نامیده، دست نیافته است.
«دو مقام خاورمیانهای» که به شرط ناشناس ماندن برای بحث در مورد مسائل عملیاتی صحبت کردند، به این روزنامه گفتند که آمریکا و اسرائیل در حال تدارکات فشرده برای از سرگیری احتمالی حملات علیه ایران در اوایل هفته آینده هستند.
بر اساس این گزارش، مقامهای آمریکایی گفتند اگر ترامپ تصمیم به از سرگیری حملات نظامی بگیرد، گزینهها شامل بمبارانهای تهاجمیتر علیه اهداف نظامی و زیرساختی ایران خواهد بود.
آنها گفتند گزینه دیگر، استقرار نیروهای عملیات ویژه در زمین برای جستجوی مواد هستهای دفن شده در اعماق زمین است.
این گزارش میگوید نیروهای عملیات ویژه اعزام شده به منطقه میتوانند در این ماموریت مورد استفاده قرار گیرند. اما چنین عملیاتی به هزاران نیروی پشتیبانی نیاز دارد.
به نوشته نیویورک تایمز، مقامهای نظامی اذعان کردند که این گزینه با خطرات تلفات زیادی همراه خواهد بود.
بر اساس این گزارش، مقامهای آمریکایی گفتند که حدود پنج هزار تفنگدار دریایی و حدود دو هزار چترباز از لشکر ۸۲ هوابرد ویژه ارتش ایالات متحده در منطقه منتظر دستورالعمل هستند.
مقامهای نظامی نیز گفتند که این نیروها میتوانند برای دستیابی به مواد هستهای ایران در سایت اتمی اصفهان، از جمله ایمنسازی محیط برای محافظت از اپراتورهای ویژهای که وظیفه ورود به آنجا را دارند، مورد استفاده قرار گیرند. آنها همچنین اشاره کردند که این نیروها همچنین میتوانند برای تصرف جزیره خارک مورد استفاده قرار گیرند، اگرچه ارتش برای حفظ آن به نیروهای زمینی بیشتری نیاز خواهد داشت.