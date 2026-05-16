به نوشته سایت اتلتیک، دیپرینک که به‌عنوان داور VAR برای جام جهانی آمریکا، کانادا و مکزیک امسال انتخاب شده بود، پس از مطرح شدن اتهام تعرض جنسی به یک پسر نوجوان در لندن بازداشت شده بود.

با این حال، دیپرینک اعلام کرده که پلیس متروپولیتن پرونده را مختومه کرده و هیچ اتهامی علیه او مطرح نخواهد شد. سخنگوی پلیس متروپولیتن نیز به اتلتیک گفته که شواهد و مدارک به اندازه کافی علیه او وجود نداشته است و در نتیجه «اقدام بیشتری انجام نخواهد شد».

فیفا در بیانیه‌ای به اتلتیک اعلام کرد: «فیفا تأیید می‌کند که راب دیپرینک از فهرست داوران جام جهانی حذف شده است.»

در بیانیه‌ای از سوی فدراسیون فوتبال هلند (KNVB)، از این داور حمایت شده است.

بر اساس این گزارش، با وجود مختومه شدن پرونده، منابع آگاه به اتلتیک گفته‌اند انتظار می‌رود فیفا ویلی دلاژو، داور فرانسوی، را جایگزین دیپرینک کند.

سخنگوی پلیس متروپولیتن گفته است: «پنج‌شنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۵، مأموران در پی گزارشی درباره تعرض جنسی به یک پسر نوجوان که در نشانی‌ای در خیابان ولسلی در کرویدون رخ داده بود، وارد عمل شدند. مردی حدوداً ۳۰ ساله سپس به ظن تعرض جنسی بازداشت شد.»

به گفته او، «مأموران تحقیقات کاملی انجام دادند و تمامی شواهد موجود، از جمله تصاویر دوربین‌های مداربسته و دستگاه‌های دیجیتال را بررسی کردند. پس از این بررسی‌ها، نتیجه گرفته شد که حد نصاب لازم از نظر ادله قضایی فراهم نشده است. بنابراین اقدام بیشتری صورت نخواهد گرفت.»

دیپرینک نیز در گفت‌وگو با روزنامه هلندی De Telegraaf، حذف شدن از جام جهانی را «مایه تأسف» توصیف کرد و گفت: «بسیار ناراحت‌کننده است که به اشتباه متهم شده‌ام. من کاملاً با تحقیقات پلیس همکاری کردم و بلافاصله همه چیز را با شفافیت کامل در اختیار فیفا، یوفا و فدراسیون فوتبال هلند قرار دادم.

او گفت: «اتهامات رد شد و پرونده ظرف دو هفته پس از تحقیقات کامل و دقیق پلیس مختومه شد. از حمایتی که از سوی فدراسیون فوتبال هلند دریافت کردم و نحوه برخورد آن‌ها با این پرونده سپاسگزارم. تأسف‌آور است که فیفا تصمیم گرفته مرا برای جام جهانی انتخاب نکند و طبیعتاً از این موضوع ناامید هستم.»

سخنگوی فدراسیون فوتبال هلند نیز اعلام کرد: «ما در همه سطوح فوتبال از فرهنگ امن و سالم حمایت می‌کنیم و گزارش‌های مربوط به رفتارهای نامناسب را همیشه جدی می‌گیریم. طبیعتاً معتقدیم یک داور هلندی باید از رفتاری بدون ابهام برخوردار باشد، اما در عین حال معتقدیم او باید فرصت داشته باشد روایت خود را بیان کند و ناعادلانه متهم نشود.»

او گفت: «در این پرونده مشخص، پلیس بریتانیا تحقیقات را انجام داده و پرونده را بسته است. راب دیپرینک از همان ابتدا همکاری کامل و شفاف با فدراسیون فوتبال هلند داشته و بر اساس تمامی اطلاعات موجود، دلیلی نمی‌بینیم که او نتواند در لیگ هلند قضاوت کند.»

فدراسیون فوتبال هلند همچنین تأیید کرد که دیپرینک در مسابقات آخر هفته قضاوت نخواهد کرد.

در ادامه این بیانیه آمده است: «با توجه به پوشش رسانه‌ای و تأثیر آن بر راب، در راستای منافع او و همچنین مسابقه، تصمیم گرفته‌ایم او را از برنامه این آخر هفته خارج کنیم.»