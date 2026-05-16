صدا و سیمای جمهوری اسلامی آموزش کار با سلاح را پخش کرد
مجریان صدا و سیمای جمهوری اسلامی جمعه ۲۵ اردیبهشت در چند برنامه با تفنگ در دست ظاهر شدند و در این برنامهها، کار با سلاحهای سبک آموزش داده شد.
این مجریان اعلام کردند در صورت لزوم، به جنگ خواهند پیوست.
این برنامهها که در رسانههای داخلی نیز بازنشر شد، واکنشهای زیادی را در شبکههای اجتماعی برانگیخت.
برخی کاربران شبکههای اجتماعی این برنامهها را نشانهای از بسیج نیرو در شرایط جنگی توصیف کردند.
جکسون هینکل، مفسر سیاسی آمریکایی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تلویزیون جمهوری اسلامی نحوه استفاده از کلاشینکف را بهمنظور «آمادگی برای تهاجم زمینی آمریکا» پخش کرده است.