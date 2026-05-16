اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی در ترکیه به شرح زیر است؛

دروازه‌بان‌ها

علیرضا بیرانوند، حسین حسینی، پیام، نیازمند، محمد خلیفه،

مدافعان

احسان حاج صفی، میلاد محمدی، امید نورافکن، شجاع خلیل زاده، علی نعمتی، حسین کنعانی، دانیال ایری، رامین رضاییان، صالح حردانی

هافبک‌ها

سامان قدوس، روزبه چشمی، امیرمحمد رزاق نیا، سعید عزت‌اللهی، محمد قربانی،علیرضا جهانبخش، آریا یوسفی، محمد محبی، مهدی قائدی، مهدی ترابی

مهاجمان

مهدی طارمی، هادی حبیبی‌نژاد، امیرحسین حسین‌زاده، امیرحسین محمودی، دنیس درگاهی، کسری طاهری و علی علیپور

مسعود محبی، دانیال اسماعیلی‌فر، حسین ابرقویی‌نژاد، عارف آقاسی، مهدی هاشم‌نژاد، محمد مهدی محبی، عارف حاجی عیدی و احسان محروقی ۸ بازیکن لیگ برتری هستند که در اردوهای پیشین حضور داشتند، اما در فهرست ۳۰ نفره تیم ملی برای اردوی ترکیه قرار نگرفتند.