علی زینی‌وند، سخنگوی وزارت کشور، ️گفت: «با وجود توقف جنگ، همچنان شرایط ناپایدار است و طبیعتا کشور در وضعیت جنگی قرار دارد.»

او با اشاره به محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران اضافه کرد: «مرزهای جایگزین در شمال، غرب و شرق کشور فعال شده‌اند و با تدابیر ویژه‌ای که به استانداران واگذار شده، روند تامین کالاهای اساسی به‌خوبی در حال انجام است.»

زینی‌وند ادامه داد: «گرانی برخی کالاها قابل انکار نیست و دولت نیز از این موضوع آگاه است. تمرکز ستاد تنظیم بازار بر کنترل این موارد است و هم‌زمان افزایش احتمالی یارانه‌ها و اقداماتی مانند مهلت در پرداخت اقساط و مالیات برای کاهش فشار معیشتی مردم در حال بررسی و برنامه‌ریزی است.»

او همچنین خواستار «همراهی» مردم با دولت در حوزه‌های برق، آب، بنزین و گاز شد.