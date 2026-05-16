بحرین مردم را به احتیاط در برابر بقایای حملات احتمالی جمهوری اسلامی فراخواند
ستاد کل نیروی دفاعی بحرین در بیانیهای اعلام کرد تمامی تسلیحات و یگانهای این نیرو در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند.
در این بیانیه از مردم خواسته شده است «نهایت احتیاط را رعایت کرده و از نزدیک شدن یا دست زدن به هرگونه اشیای ناشناس یا مشکوک که ممکن است ناشی از بقایای حمله جنایتکارانه [حکومت] ایران باشد، خودداری کنند».
بر اساس این بیانیه، نیروهای بحرینی «برای برخورد ایمن با این اشیا بهمنظور تضمین امنیت و سلامت تمامی شهروندان و ساکنان در آمادگی کامل قرار دارند».