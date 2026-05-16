محمد مخبر، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، با انتشار مطلبی در ایکس با هشتگ کویت و امارات نوشت: «ایران سال‌ها به چشم دوست و برادر به آنها نگاه کرد، ولی آنها با پیش‌فروش استقلال خود، حتی خاک و خانه‌هایشان را در اختیار دشمنان فلسطین و ایران قرار دادند.»

او تهدید کرد: «پاسخ جمهوری اسلامی به سنگرهای استیجاری سنتکام در جنگ اخیر تمام‌عیار نبود، اما قطعا این خویشتن‌داری همیشگی نیست.»