جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، سفر وزیر کشور پاکستان به تهران را در شرایط افزایش بی‌اعتمادی، کم‌اثر ارزیابی کرد و گفت مشکل اصلی نه میانجی‌گران، بلکه رویکرد جمهوری اسلامی به مذاکره است.

او در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال افزود که جمهوری اسلامی تصور می‌کند در وضعیت فعلی دست برتر را دارد و به همین دلیل انگیزه‌ای برای انعطاف در مذاکرات ندارد و به ابزارهایی مثل تنگه هرمز اتکا می‌کند.

این تحلیل‌گر سیاسی گفت که شروط تهران با خواسته‌های اصلی آمریکا هم‌خوانی ندارد و همین موضوع روند توافق را متوقف کرده است.

برزگر ادامه داد که جمهوری اسلامی زمان را به سود خود می‌بیند و به تحولات سیاسی آمریکا و منطقه برای کاهش فشارها امید بسته است، اما این وضعیت پایدار نیست و می‌تواند به فشار اقتصادی یا درگیری نظامی منجر شود.

او درباره وضعیت داخلی ایران گفت حکومت با وجود فشار بر زندگی مردم، اولویت را حفظ قدرت می‌داند و با تشدید سرکوب و بی‌توجهی به معیشت، بحران را عمیق‌تر می‌کند.