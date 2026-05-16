قاضیان: نمایش اسلحه در رسانه رسمی حکومت نماد سرکوب سیاسی است
حسین قاضیان، جامعهشناس، درباره نمایش استفاده از اسلحه در یک برنامه زنده صداوسیمای جمهوری اسلامی به ایراناینترنشنال گفت:«نمایش اسلحه در رسانه رسمی یک حکومت نماد سرکوب سیاسی است.»
او افزود که چنین نمایشی «این پیام را به مخاطب منتقل میکند که به او شلیک میشود.»
برخی مجریهای صداوسیمای جمهوری اسلامی در برنامههای زنده تلویزیونی با اسلحه روی آنتن رفتند.
در شبکه افق، وابسته به سپاه پاسداران، یک نیروی نظامی با صورت پوشیده نحوه استفاده از سلاح را آموزش داد و مجری برنامه هم در استودیو شلیک کرد و گفت گلولهها به سمت پرچم امارات شلیک شدهاند.