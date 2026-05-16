ایرانیان مقیم آدلاید در حمایت از انقلاب ملی تجمع کردند
ایرانیان مقیم آدلاید استرالیا شنبه ۲۶ اردیبهشت در حمایت از انقلاب ملی دست به تجمع زدند و با حمل پرچم شیروخورشید ترانههای ملی را همخوانی کردند.
ایرانیان مقیم آدلاید استرالیا شنبه ۲۶ اردیبهشت در حمایت از انقلاب ملی دست به تجمع زدند و با حمل پرچم شیروخورشید ترانههای ملی را همخوانی کردند.
بحران عمیق اقتصادی در ایران، کافهها و فرهنگ کافهنشینی را به سمت فروپاشی سوق داده است. افزایش شدید قیمتها و کاهش درآمدها، هم صاحبان کسبوکار و هم مشتریان را ناچار به عقبنشینی کرده است.
محسن مبرّا، رییس اتحادیه کافیشاپهای تهران، به روزنامه «دنیای اقتصاد» گفت هزینه اداره کافهها بیش از دو برابر شده و شمار مشتریان در ماههای اخیر تا ۵۰ درصد کاهش یافته است، بهطوری که تا ۴۰ درصد کافهها تعطیل شدهاند.
او گفت: «ادامه فعالیت به معنای سودده بودن نیست. سود این کسبوکارها مدام در حال کاهش است. در نتیجه، کافههایی که اجارهنشین هستند یا پشتوانه مالی قوی ندارند، به سمت تعطیلی میروند.»
کافهها، یکی از معدود فضاهای عمومی باقیمانده
در دو دهه گذشته، کافهها به بخشی مهم از زندگی شهری در ایران تبدیل شدند؛ ابتدا در تهران و سپس در شهرهای دیگر.
در شرایطی که گزینههای تفریحی ارزان همواره محدود بوده است، کافهها به یکی از معدود فضاهای در دسترس برای معاشرت، کار و گذران وقت در بیرون از خانه برای جوانان تبدیل شدند.
بسیاری از کافهها فراتر از مکانی برای نوشیدن قهوه یا صرف غذای سبک عمل میکردند. شب شعر، اجراهای کوچک موسیقی، نمایشگاه عکس و دورهمیهای غیررسمی در این فضاها برگزار میشدند و کافهها به محیطی نادر برای تعامل اجتماعی تبدیل شده بودند؛ آن هم در زمانی که بسیاری از فضاهای عمومی دیگر از دسترس خارج شده بود.
تا چند ماه پیش، تنها در تهران حدود شش هزار کافه در اندازههای مختلف فعال بودند، اما سقوط قدرت خرید مردم، این صنعت را بهشدت تحت فشار قرار داده است.
ساناز، منشی ۲۸ ساله یک شرکت خصوصی، گفت او و دوستانش پیشتر چند بار در هفته به کافه میرفتند، اما حالا با افزایش شدید هزینه خوراک، حملونقل و مسکن، حتی چنین تفریح سادهای هم نیازمند حسابوکتاب است.
او گفت: «باید همه هزینهها، حتی همین تفریح ساده را حساب کنم تا فقط بتوانم به آخر ماه برسانم؛ البته اگر شغلم را از دست ندهم.»
ساناز افزود: «اگر بیکار شوم، بعد از سالها استقلال مالی مجبور میشوم به خانه پدر و مادرم در شهر خودمان برگردم.»
بیکاری گسترده در میان جوانان و زنان
تعطیلی و کوچک شدن کافهها، شغل بسیاری از کارکنان - عمدتا جوانان و زنان - را نیز از بین برده است.
شانا، ۲۶ ساله، پس از گذراندن دوره حرفهای باریستا، در یکی از شعبههای کافههای زنجیرهای سعدینیا مشغول به کار شد. اما در دیماه ۱۴۰۴، شعبههای این مجموعه ناگهان تعطیل شدند؛ آن هم پس از آن که مالک آن از معترضان مخالف حکومت حمایت کرد. اندکی بعد نیز جنگ آغاز شد.
او گفت: «کافههایی که از بحران اقتصادی جان سالم بهدر بردهاند هم دیگر نیروی جدید استخدام نمیکنند. خیلیها حتی کارکنان فعلی را هم تعدیل میکنند.»
شانا افزود: «هیچ امیدی ندارم که حتی با یاد گرفتن مهارتهای جدید مثل آشپزی یا کارهای دیگر بتوانم شغلی پیدا کنم. اقتصاد هر روز بدتر میشود و بازار کار مدام کوچکتر.»
قهوه، کالایی لوکس
قهوه در ایران اکنون به کالایی لوکس تبدیل شده است.
چای همچنان نوشیدنی سنتی اصلی در ایران است، اما مصرف قهوه در سالهای اخیر رشد زیادی داشت. با این حال، افزایش شدید نرخ ارز و اختلال در واردات باعث شده قیمت قهوه آنقدر بالا برود که بسیاری از خانوادهها مصرف آن را کاهش دهند یا به کلی کنار بگذارند.
با وجود کاهش قیمت جهانی قهوه، قیمت دانه قهوه در ایران - که عمدتا پیش از جنگ از طریق امارات متحده عربی وارد میشد - تقریبا دو برابر شده است.
این افزایش مستقیما بر قیمتهای کافهها تاثیر گذاشته و همزمان با رشد اجارهبها و دیگر هزینهها، قیمت یک فنجان قهوه در بعضی کافهها تا چهار برابر افزایش یافته است.
یک صاحب کافه به «دنیای اقتصاد» گفت حتی کافههایی که فقط نوشیدنیهای ساده قهوه سرو میکنند نیز با کاهش تقاضا مواجه شدهاند، زیرا بسیاری از مردم دیگر نمیتوانند حتی رفتن به کافه برای نوشیدن قهوه را توجیه کنند.
تارا، مدیر یک شرکت تبلیغاتی با ۱۰ کارمند، گفت قهوه آنقدر گران شده که خرید آن برای محل کار هم دشوار شده است.
او گفت: «برای اولین بار در ۲۰ سال گذشته مجبور شدم خرید قهوه برای آشپزخانه شرکت را که همیشه کنار چای برای کارمندها فراهم بود، متوقف کنم.»
تارا افزود: «مساله فقط قیمت قهوه نیست. از زمان جنگ تابستان گذشته (۱۲ روزه)، کارها عملا متوقف شدهاند. مشتریها حتی پروژههای نیمهتمام را هم لغو کردهاند و همه میدانند شرکت آخرین نفسهایش را میکشد.»
او گفت: «اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، چارهای جز تعطیلی نخواهیم داشت.»
بر پایه گزارش کانال ۱۲ اسرائیل، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، قرار است ظرف ۲۴ ساعت آینده در نشستی ویژه با مشاورانش، تصمیم نهایی را درباره جمهوری اسلامی اتخاذ کند.
منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه، در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت احتمال آغاز مجدد جنگ ظرف یک یا دو روز آینده «بسیار بعید» است.
امیر افزود ترامپ پس از پایان سفر به چین، باید چند روز درباره طرح احتمالی حمله به جمهوری اسلامی با مشاوران خود گفتوگو کند.
به گفته این تحلیلگر، ارتش اسرائیل برای کارزار علیه حکومت ایران آماده است و در انتظار چراغ سبز ترامپ به سر میبرد.
محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، گفت: «دارو مسالهای است که باید در ابعاد اقتصادی و در اموری که گاهی اوقات خارج از حوزه دارو است، به آن توجه شود. برای مثال اگر پتروشیمی کشور آسیب ببیند، طبیعتا یک بخشی از نیازهای دارویی کشور ممکن است دچار کمبود شود.»
او افزود: «برای اینکه چرخ کارخانههایمان بچرخد و بتوانند تولید دارو را ادامه بدهند، باید جبران آن افزایش هزینه را بکنیم. برای این امر لازم است که بتوانیم بیمهها را تقویت کنیم که بار این تغییرات قیمت به دوش مردم نیفتد.»
ظفرقندی ادامه داد: «در مسیر اصلاح روند تامین دارو و کاهش کمبودهای دارویی داریم حرکت میکنیم.»
در سوی دیگر، هادی احمدی، سخنگوی انجمن داروسازان ایران، اعلام کرد ۵۰ درصد مواد اولیه دارویی کشور از طریق واردات تامین میشود و در شرایط فعلی تنها مسیر تامین، مرزهای زمینی است.
او هشدار داد در صورت بروز تاخیر در واردات، تولید برخی داروها در ماههای آینده با مشکل روبهرو خواهد شد.
نورنیوز، پایگاه خبری نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، به نقل از «یک مقام مطلع نظامی» گزارش داد در پی تهدیدات اخیر دونالد ترامپ، «طرح جامع مقابله آنی» به تمامی ردههای عملیاتی در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ابلاغ شده است.
این مقام جمهوری اسلامی گفت: «بر اساس دستورالعمل ابلاغی، کوچکترین خطای محاسباتی یا اقدام خصمانه از سوی آمریکا با آتشباری سنگین و همزمان علیه طیف متنوعی از منافع و زیرساختهای این کشور در منطقه مواجه خواهد شد.»
او افزود «بخشی از ملاحظات خویشتندارانه گذشته در طراحی جدید کنار گذاشته شده» و «اهدافی که در جریان جنگ ۴۰ روزه بنا بر ملاحظاتی مورد اصابت قرار نگرفتند، این بار در اولویت عملیاتی قرار گرفتهاند».
به گزارش نورنیوز، «آسیبپذیریهای فصلی، شرایط اقلیمی تابستان، فشارهای انرژی، گلوگاههای لجستیکی، برخی نقاط ضعف منطقهای و فرامنطقهای آمریکا و چالشهای جهانی» در این طرح در نظر گرفته شدهاند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پیشتر اعلام کرد با تعلیق ۲۰ ساله غنیسازی اورانیوم در ایران موافق است، مشروط بر اینکه در این مدت، برنامه هستهای جمهوری اسلامی بهطور کامل پاکسازی شود.
علی شیرازی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، گفت ترامپ از روند مذاکرات هستهای میان تهران و واشینگتن راضی نیست و احتمال میرود بار دیگر اقدام نظامی را در دستور کار قرار دهد.