لواندوفسکی همچنین گفت: «بارسا به جایگاهی که به آن تعلق دارد بازگشته است. عشقی را که از نخستین روزها از هواداران دریافت کردم، هرگز فراموش نخواهم کرد. کاتالونیا خانه من روی زمین است.»

این مهاجم ۳۷ ساله در سال ۲۰۲۲ از بایرن مونیخ به بارسلونا پیوست و در ۱۹۱ بازی، ۱۱۹ گل برای این تیم به ثمر رساند. او در این مدت به بارسلونا کمک کرد سه عنوان قهرمانی لالیگا، از جمله قهرمانی این فصل، و همچنین جام حذفی اسپانیا در سال ۲۰۲۵ را کسب کند.

این مهاجم لهستانی طی یک سال گذشته با مصدومیت‌های متعددی مواجه بوده و در فصل فعلی فقط ۱۵ بار در ترکیب اصلی بازی‌های لیگ قرار گرفته است.

او در پیروزی اخیر بارسلونا مقابل رئال مادرید در ال‌کلاسیکو، که قهرمانی تیم را قطعی کرد، دقایقی به‌عنوان بازیکن تعویضی به میدان رفت. با این حال، گل او در پیروزی ۲ بر ۱ برابر اوساسونا در اوایل ماه، نقش مهمی در مسیر قهرمانی بارسلونا داشت.

باشگاه شیکاگو فایر در ماه دسامبر اعلام کرده بود که با لواندوفسکی درباره انتقال احتمالی به لیگ فوتبال آمریکا گفت‌وگو کرده است.

آخرین بازی او برای بارسلونا، روز یکشنبه در ورزشگاه اسپاتیفای نیوکمپ مقابل رئال بتیس خواهد بود و بارسلونا هفته بعد فصل خود را مقابل والنسیا به پایان می‌رساند.

هانسی فلیک، سرمربی بارسلونا که پیش‌تر در بایرن مونیخ نیز هدایت لواندوفسکی را برعهده داشت، تأیید کرد که این مهاجم در بازی مقابل بتیس در ترکیب اصلی حضور خواهد داشت.

فلیک گفت: «او با تیم صحبت کرد، خداحافظی کرد و گفت که دوران فوق‌العاده‌ای را در بارسلونا سپری کرده است. سال‌هاست با روبرت کار می‌کنم و ما با هم ۹ جام برده‌ایم؛ تمام جام‌هایی که کسب کردم، همراه او بود.

او گفت: «برای من افتخار است که با او کار کرده‌ام. او یک بازیکن حرفه‌ای است. هر روز تمام توانش را به کار می‌گرفت تا بدنش در بالاترین سطح باقی بماند. او یک الگوی کامل برای بازیکنان جوان است؛ انسانی فوق‌العاده و در عین حال بازیکنی در کلاس جهانی. به همین دلیل است که هنوز در این سطح بازی می‌کند.»

باشگاه بارسلونا نیز در بیانیه‌ای از این مهاجم تقدیر کرد و نوشت: «متشکریم روبرت لواندوفسکی؛ برای هر گل، هر مبارزه و هر لحظه جادویی با این پیراهن. او به‌عنوان یک ستاره آمد و به‌عنوان یک اسطوره می‌رود.»