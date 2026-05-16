به گفته این منبع، «فیفا با مقامهای ذیربط همکاری نزدیک دارد تا همه تیمهای حاضر در جام جهانی بتوانند در محیطی امن و مطمئن رقابت کنند.»
فدراسیون فوتبال در فاصله کمتر از یک ماه تا آغاز جامجهانی با بحران ویزا و چالش مالی دستبهگریبان است. امیر قلعهنویی هنوز نمیداند کدام بازیکن ویزا خواهد گرفت و کدام بازیکن را در آمریکا در اختیار خواهد داشت.
احتمال دارد برای برخی اعضای کاروان ایران به دلیل سوابق فعالیت یا ارتباط با سپاه پاسداران، ویزا صادر نشود.
مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال، پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت گفت: «در ترکیه جلسهای سرنوشتسازی با فیفا داریم، چون باید به ما گارانتی بدهند. مساله ویزا حل نشده و هنوز هیچ ویزایی ندادند. منتظریم ببینیم رفتار طرف مقابل چیست.»
تیم ملی فوتبال در جام جهانی ۲۰۲۶ باید هر سه دیدار مرحله گروهی خود را در ایالات متحده برگزار کند، اما از زمان شروع حملات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در اسفند ۱۴۰۴، حضور این تیم در جام جهانی در هالهای از ابهام قرار گرفته است.
این ابهام پس از آن افزایش یافت که مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، به دلیل ارتباط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجازه ورود به کانادا برای شرکت در کنگره فیفا در ونکوور را دریافت نکرد.
آمریکا و کانادا که همراه با مکزیک میزبان جام جهانی هستند، سپاه پاسداران را «نهاد تروریستی» طبقهبندی کردهاند و اعلام کردهاند به افراد دارای ارتباط با این نهاد اجازه ورود نخواهند داد.
کاظم غریبآبادی، معاون حقوقی و بینالملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، این هفته در پیامی در شبکههای اجتماعی نوشت فیفا موظف است اطمینان حاصل کند همه تیمها و هیاتهای همراه آنها بتوانند وارد کشورهای میزبان شوند.
به گفته او «هرگونه مانعتراشی برای ورود بازیکنان، کادر فنی یا مقامهای فدراسیون ایران با روح و هدف جام جهانی مغایرت دارد و به اعتبار این رقابتها لطمه خواهد زد.»
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، دو هفته پیش گفته بود با وجود تنشها، با حضور ایران در جام جهانی «مشکلی ندارد».
ایران پیشتر درخواست کرده بود دیدارهایش به مکزیک منتقل شود، اما جانی اینفانتینو، رئیس فیفا، تاکید کرده همه بازیها در ورزشگاههای از پیش تعیینشده برگزار خواهد شد.
تیم ملی فوتبال قرار است دوشنبه برای برپایی اردوی آمادهسازی راهی ترکیه شود و پس از آن به کمپ اصلی خود در مجموعه ورزشی کینو در توسانِ ایالت آریزونا منتقل شود.
ایران نخستین دیدار خود در جام جهانی را دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ در لسآنجلس برابر نیوزیلند برگزار خواهد کرد.