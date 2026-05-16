فرهنگ کافهنشینی در ایران زیر فشار بحران اقتصادی در حال فروپاشی است
بحران عمیق اقتصادی در ایران، کافهها و فرهنگ کافهنشینی را به سمت فروپاشی سوق داده است.
افزایش شدید قیمتها و کاهش درآمدها هم صاحبان کسبوکار و هم مشتریان را ناچار به عقبنشینی کرده است.
محسن مبرّا، رییس اتحادیه کافیشاپهای تهران، در مصاحبه با روزنامه «دنیای اقتصاد» گفت هزینه اداره کافهها بیش از دو برابر شده و شمار مشتریان در ماههای اخیر تا ۵۰ درصد کاهش یافته است، به گونهای که تا ۴۰ درصد کافهها تعطیل شدهاند.
فینال مسابقه آواز یوروویژن شامگاه شنبه در وین برگزار میشود. رقابتی که برگزارکنندگانش امیدوارند با وجود انصراف پنج کشور در اعتراض به حضور اسرائیل، همچنان موفقیتآمیز باشد.
خبرگزاری رویترز شنبه ۲۶ اردیبهشت نوشت هفتادمین دوره این مسابقه - که هر سال با ترکیبی از زرقوبرق، موسیقی پاپ و حالوهوای اغلب سرگرمکننده برگزار میشود - امسال تحت تاثیر تحریم یوروویژن از سوی رسانههای عمومی اسپانیا، اسلوونی، ایرلند، ایسلند و هلند، قرار گرفت.
این کشورها در اعتراض به حضور اسرائیل، پس از عملیات نظامیاش در غزه که در واکنش به حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳ حماس انجام شد، از شرکت در این رقابت کنار کشیدند.
شبکه «آرتییی» (RTE) ایرلند اعلام کرد شرکت در این مسابقه با توجه به «تلفات هولناک انسانی در غزه و بحران انسانی موجود»، «غیرقابل توجیه» است.
اسرائیل این اعتراضها را بخشی از یک «کارزار جهانی تخریب» علیه خود توصیف کرد.
مارتین گرین، مدیر مسابقه یوروویژن، پیش از آغاز رقابتها به رویترز گفت: «ما بزرگترین برنامه موسیقی جهان هستیم و هر رویداد جهانی در این ابعاد، چه هنری و چه ورزشی، گاهی با تحولات جهان، تلاقی و برخورد پیدا میکند.»
او افزود: «ما تلاش میکنیم یوروویژن را بهعنوان فضایی بیطرف حفظ کنیم. جایی که هنرمندان بتوانند از طریق موسیقی کنار هم قرار بگیرند و نشان دهند شاید جهان بتواند گاهی بهتر از آن چیزی باشد که هست.»
در حمله هفتم اکتبر حماس به اسرائیل، دستکم هزار و ۲۰۰ نفر - عمدتا غیرنظامی - کشته شدند. اسرائیل نیز در پاسخ، حمله گستردهای به غزه آغاز کرد که به گفته مقامهای فلسطینی، بیش از ۷۲ هزار کشته بر جای گذاشته و بخش بزرگی از این منطقه را ویران کرده است.
تحریمها شمار شرکتکنندگان یوروویژن را به ۳۵ کشور کاهش داده که پایینترین تعداد از سال ۲۰۰۳ تاکنون است.
این مساله احتمالا میزان مخاطبان جهانی این مسابقه را نیز کاهش خواهد داد.
سال گذشته حدود ۱۶۶ میلیون نفر این رقابت را تماشا کردند. رقمی بالاتر از حدود ۱۲۸ میلیون بیننده مسابقه سوپربول آمریکا.
در فینال شنبه شب، ۲۵ کشور از جمله اسرائیل حضور خواهند داشت.
اعتراضها و هشدار رسمی به اسرائیل
رویترز نوشت فضای وین در طول هفته «متشنج و محتاطانه» توصیف شده و اعتراضهایی علیه حضور اسرائیل برگزار شده است؛ هرچند جمعیت حاضر در این تجمعها محدود بوده است.
پلیس اتریش اعلام کرد برای اعتراضهای احتمالی شنبه آماده شده و احتمال «ایجاد اختلال و مسدودسازی» را در نظر گرفته است.
قرار است چند ساعت پیش از آغاز فینال، راهپیمایی اعتراضی از نزدیکی محل برگزاری مسابقه عبور کند.
در نیمهنهایی سهشنبه نیز اختلال کوتاهی رخ داد؛ زمانی که یکی از معترضان در نزدیکی میکروفون تلویزیونی شعار «نسلکشی را متوقف کنید» و «آزاد باد فلسطین» سر داد.
اتحادیه پخش اروپا (EBU) و شبکه ملی اتریش «اوآراف» (ORF)، که برگزارکننده و میزبان مسابقه هستند، در بیانیهای مشترک اعلام کردند این فرد به همراه سه نفر دیگر بهدلیل «رفتار اخلالگرانه» از سالن اخراج شدند.
نوآم بتان، نماینده اسرائیل، به رویترز گفت هنگام حضور روی صحنه، صدای هو کردن برخی تماشاگران را شنیده است.
اتحادیه پخش اروپا همچنین به شبکه دولتی اسرائیل «کان» (KAN) هشدار رسمی داد؛ پس از آن که ویدیوهایی منتشر شد که در آن بتان از مخاطبان میخواست حداکثر ۱۰ بار به او رای بدهند.
پس از جنجال مشابه سال گذشته، چنین کمپینهایی برخلاف مقررات اعلام شدهاند.
شبکه «کان» گفت از قوانین پیروی میکند و این ویدیوها حذف شدهاند.
در میان شرکتکنندگان، ترانه «شعلهافکن» (Liekinheitin) از فنلاند با اجرای لیندا لامپنیوس، نوازنده ویولن، و پته پارکونن، خواننده پاپ، روی صحنهای آتشین، بخت اصلی پیروزی محسوب میشود.
پس از آن نیز ترانه «اکلیپس» (Eclipse) از استرالیا با صدای دلتا گودرم قرار دارد.
فدراسیون جهانی فوتبال، فیفا، نام راب دیپرینک، داور هلندی حاضر در فهرست داوران جام جهانی ۲۰۲۶، را پس از بازداشت او توسط پلیس متروپولیتن بریتانیا در ماه گذشته میلادی، از فهرست رسمی داوران این رقابتها حذف کرد.
به نوشته سایت اتلتیک، دیپرینک که بهعنوان داور VAR برای جام جهانی آمریکا، کانادا و مکزیک امسال انتخاب شده بود، پس از مطرح شدن اتهام تعرض جنسی به یک پسر نوجوان در لندن بازداشت شده بود.
با این حال، دیپرینک اعلام کرده که پلیس متروپولیتن پرونده را مختومه کرده و هیچ اتهامی علیه او مطرح نخواهد شد. سخنگوی پلیس متروپولیتن نیز به اتلتیک گفته که شواهد و مدارک به اندازه کافی علیه او وجود نداشته است و در نتیجه «اقدام بیشتری انجام نخواهد شد».
فیفا در بیانیهای به اتلتیک اعلام کرد: «فیفا تأیید میکند که راب دیپرینک از فهرست داوران جام جهانی حذف شده است.»
در بیانیهای از سوی فدراسیون فوتبال هلند (KNVB)، از این داور حمایت شده است.
بر اساس این گزارش، با وجود مختومه شدن پرونده، منابع آگاه به اتلتیک گفتهاند انتظار میرود فیفا ویلی دلاژو، داور فرانسوی، را جایگزین دیپرینک کند.
سخنگوی پلیس متروپولیتن گفته است: «پنجشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۵، مأموران در پی گزارشی درباره تعرض جنسی به یک پسر نوجوان که در نشانیای در خیابان ولسلی در کرویدون رخ داده بود، وارد عمل شدند. مردی حدوداً ۳۰ ساله سپس به ظن تعرض جنسی بازداشت شد.»
به گفته او، «مأموران تحقیقات کاملی انجام دادند و تمامی شواهد موجود، از جمله تصاویر دوربینهای مداربسته و دستگاههای دیجیتال را بررسی کردند. پس از این بررسیها، نتیجه گرفته شد که حد نصاب لازم از نظر ادله قضایی فراهم نشده است. بنابراین اقدام بیشتری صورت نخواهد گرفت.»
دیپرینک نیز در گفتوگو با روزنامه هلندی De Telegraaf، حذف شدن از جام جهانی را «مایه تأسف» توصیف کرد و گفت: «بسیار ناراحتکننده است که به اشتباه متهم شدهام. من کاملاً با تحقیقات پلیس همکاری کردم و بلافاصله همه چیز را با شفافیت کامل در اختیار فیفا، یوفا و فدراسیون فوتبال هلند قرار دادم.
او گفت: «اتهامات رد شد و پرونده ظرف دو هفته پس از تحقیقات کامل و دقیق پلیس مختومه شد. از حمایتی که از سوی فدراسیون فوتبال هلند دریافت کردم و نحوه برخورد آنها با این پرونده سپاسگزارم. تأسفآور است که فیفا تصمیم گرفته مرا برای جام جهانی انتخاب نکند و طبیعتاً از این موضوع ناامید هستم.»
سخنگوی فدراسیون فوتبال هلند نیز اعلام کرد: «ما در همه سطوح فوتبال از فرهنگ امن و سالم حمایت میکنیم و گزارشهای مربوط به رفتارهای نامناسب را همیشه جدی میگیریم. طبیعتاً معتقدیم یک داور هلندی باید از رفتاری بدون ابهام برخوردار باشد، اما در عین حال معتقدیم او باید فرصت داشته باشد روایت خود را بیان کند و ناعادلانه متهم نشود.»
او گفت: «در این پرونده مشخص، پلیس بریتانیا تحقیقات را انجام داده و پرونده را بسته است. راب دیپرینک از همان ابتدا همکاری کامل و شفاف با فدراسیون فوتبال هلند داشته و بر اساس تمامی اطلاعات موجود، دلیلی نمیبینیم که او نتواند در لیگ هلند قضاوت کند.»
فدراسیون فوتبال هلند همچنین تأیید کرد که دیپرینک در مسابقات آخر هفته قضاوت نخواهد کرد.
در ادامه این بیانیه آمده است: «با توجه به پوشش رسانهای و تأثیر آن بر راب، در راستای منافع او و همچنین مسابقه، تصمیم گرفتهایم او را از برنامه این آخر هفته خارج کنیم.»
روزنامه معاریو به نقل از منابع آگاه گزارش داد دولت دونالد ترامپ در روزهای اخیر آمادگی خود را برای دادن «چراغ سبز» به اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی، در صورت شکست کامل مسیر دیپلماتیک، به نمایش گذاشته است.
به گزارش معاریو، با این حال، هنوز تصمیم نهایی برای آغاز عملیات نظامی اتخاذ نشده است.
این منابع افزودند «پنجره دیپلماتیک بهسرعت در حال بسته شدن است» و روزهای آینده میتواند در تعیین مسیر تحولات سرنوشتساز باشد.