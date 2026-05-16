وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد یک شهروند عراقی که به مشارکت در چندین حمله علیه منافع آمریکا در اروپا متهم است، بازداشت و برای بررسی «شش اتهام مرتبط با تروریسم»، به ایالات متحده منتقل شده است.
خبرگزاری رویترز شنبه ۲۶ اردیبهشت گزارش داد دادستانهای آمریکایی اعلام کردند محمدباقر سعد داوود الساعدی، از اعضای ارشد گروه کتائب حزبالله عراق، متهم است که به یک «سازمان تروریستی خارجی» کمک مادی ارائه کرده است.
جی کلیتون، دادستان منطقه جنوبی نیویورک، در بیانیهای گفت الساعدی به هماهنگی یا حمایت از حدود ۲۰ حمله و تلاش برای حمله در اروپا و آمریکا متهم شده است: «از جمله تلاش برای کشتن افراد در خاک آمریکا.»
دولت آمریکا و کارشناسان مستقل میگویند کتائب حزبالله تحت هدایت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فعالیت میکند.
این اتهامها در شرایطی مطرح شده که آمریکا فشار و نظارت بر گروههای شبهنظامی همسو با جمهوری اسلامی را افزایش داده است. گروههایی که به هدف قرار دادن نیروها و متحدان آمریکا در مناطق مختلف، همزمان با ادامه جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، متهم هستند.
مقامهای آمریکایی گفتند الساعدی در خارج از آمریکا بازداشت و سپس به ایالات متحده منتقل شد.
او پس از حضور در برابر یک قاضی فدرال، تا زمان برگزاری دادگاه در بازداشت ماند.
شبکه ایبیسی نیوز گزارش داد او در ترکیه بازداشت و به مقامهای آمریکایی تحویل داده شده است.
دادستانها گفتهاند الساعدی حمله به اهداف آمریکایی و اسرائیلی، از جمله تلاش برای کشتن شهروندان آمریکایی و غیرنظامیان یهودی را «هدایت یا تشویق کرده» که این اقدامات بخشی از کارزار گسترده گروههای شبهنظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی بوده است.