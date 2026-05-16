خبرگزاری رویترز شنبه ۲۶ اردیبهشت گزارش داد دادستان‌های آمریکایی اعلام کردند محمدباقر سعد داوود الساعدی ، از اعضای ارشد گروه کتائب حزب‌الله عراق، متهم است که به یک «سازمان تروریستی خارجی» کمک مادی ارائه کرده است.

جی کلیتون، دادستان منطقه جنوبی نیویورک، در بیانیه‌ای گفت الساعدی به هماهنگی یا حمایت از حدود ۲۰ حمله و تلاش برای حمله در اروپا و آمریکا متهم شده است: «از جمله تلاش برای کشتن افراد در خاک آمریکا.»

دولت آمریکا و کارشناسان مستقل می‌گویند کتائب حزب‌الله تحت هدایت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فعالیت می‌کند.

این اتهام‌ها در شرایطی مطرح شده که آمریکا فشار و نظارت بر گروه‌های شبه‌نظامی همسو با جمهوری اسلامی را افزایش داده است. گروه‌هایی که به هدف قرار دادن نیروها و متحدان آمریکا در مناطق مختلف، همزمان با ادامه جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، متهم هستند.

بازداشت در ترکیه و انتقال به آمریکا

مقام‌های آمریکایی گفتند الساعدی در خارج از آمریکا بازداشت و سپس به ایالات متحده منتقل شد.

او پس از حضور در برابر یک قاضی فدرال، تا زمان برگزاری دادگاه در بازداشت ماند.

شبکه ای‌بی‌سی نیوز گزارش داد او در ترکیه بازداشت و به مقام‌های آمریکایی تحویل داده شده است.

دادستان‌ها گفته‌اند الساعدی حمله به اهداف آمریکایی و اسرائیلی، از جمله تلاش برای کشتن شهروندان آمریکایی و غیرنظامیان یهودی را «هدایت یا تشویق کرده» که این اقدامات بخشی از کارزار گسترده گروه‌های شبه‌نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی بوده است.

نگرانی وکیل مدافع از شرایط بازداشت

رویترز نوشت که آندره دالاک، وکیل مدافع الساعدی، از اظهار نظر درباره اصل اتهام‌ها خودداری کرده و گفته است هنوز برای بحث درباره جزییات پرونده زود است.

او همزمان نسبت به «قضاوت عجولانه» هشدار داد و درباره شرایط نگهداری موکلش ابراز نگرانی کرد.

دالاک به رویترز گفت: «در حال حاضر نگرانی اصلی ما شرایط بازداشت اوست، چون طبق اطلاعات ما در سلول انفرادی نگهداری می‌شود. وضعیتی که به نظر ما هم بی‌رحمانه است و هم غیرضروری.»

اسناد دادگاه که مقام‌های آمریکایی به آن‌ها استناد کرده‌اند، به حملاتی مرتبط با الساعدی و همدستانش اشاره دارند که شامل بمب‌گذاری، آتش‌سوزی عمدی و حمله به منافع آمریکا در خارج از کشور است.

مقام‌ها همچنین گفته‌اند او درباره حملات احتمالی در داخل آمریکا، از جمله اهدافی در نیویورک، کالیفرنیا و آریزونا، گفت‌وگو کرده بود.