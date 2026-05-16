او 'گفت: «متاسفم که این فشار را تحمل می‌کنید، اما باید جلوی این گروه بسیار دیوانه را بگیریم.»

رییس‌جمهوری آمریکا گفت شی جین‌پینگ، رییس‌جمهوری چین، برای کمک به حل بحران ایران و بازگشایی تنگه هرمز اعلام آمادگی کرده، اما تاکید کرد واشینگتن «به کمک نیاز ندارد.»

ترامپ گفت چین «۴۰ درصد نفت خود» را از منطقه تنگه هرمز دریافت می‌کند و افزود: «اگر او بخواهد کمک کند، عالی است. اما ما به کمک نیاز نداریم. مشکل کمک این است که وقتی کسی به شما کمک می‌کند، همیشه در مقابل چیزی می‌خواهد.»

رییس‌جمهوری آمریکا در بخش دیگری از این مصاحبه گفت حکومت ایران از نظر نظامی به‌شدت آسیب دیده و بار دیگر تاکید کرد: «آن‌ها دیگر نیروی دریایی ندارند. نیروی هوایی ندارند. همه‌چیز نابود شده است. نیروی هوایی‌شان از بین رفته است.»

او با اشاره به توان دریایی حکومت ایران گفت: «آن‌ها ۱۵۹ کشتی داشتند. همه‌شان حالا کف دریا هستند.» ترامپ همچنین گفت کشتی‌های مین‌گذار ایران «همه از بین رفته‌اند» و افزود قایق‌های تندرو باقی‌مانده نیز «مثل قاچاقچیان مواد مخدر» هدف قرار می‌گیرند.