تماس تلفنی پوتین با محمد بن زاید درباره وضعیت خاورمیانه و جمهوری اسلامی
کرملین اعلام کرد که ولادیمیر پوتین، رییسجمهور روسیه، در یک تماس تلفنی با محمد بن زاید، رییس امارات متحده عربی، گفتوگو کرده است.
بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی روسیه، کرملین افزود که دو طرف درباره تحولات خاورمیانه و بهویژه ایران تبادل نظر کردهاند.
در بیانیه کرملین آمده است: «دو طرف بر اهمیت ادامه روند سیاسی و دیپلماتیک با هدف دستیابی به توافقهای صلح مبتنی بر مصالحه تاکید کردند.»
پوتین همچنین از امارات متحده عربی به دلیل حمایت این کشور در مسائل بشردوستانه مرتبط با جنگ اوکراین قدردانی کرد.