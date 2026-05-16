تجمع ایرانیان در بریزبن استرالیا با پخش پیام جدید شاهزاده رضا پهلوی
ایرانیان مقیم بریزین استرالیا شنبه ۲۶ اردیبهشت در حمایت از انقلاب ملی تجمعی برگزار کردند.
در این تجمع، بخشهایی از پیام جدید شاهزاده رضا پهلوی پخش شد.
ایرانیان مقیم بریزین استرالیا شنبه ۲۶ اردیبهشت در حمایت از انقلاب ملی تجمعی برگزار کردند.
در این تجمع، بخشهایی از پیام جدید شاهزاده رضا پهلوی پخش شد.
گزارشها حاکی از بحران جدی بهداشت و درمان در زندان فشافویه تهران است.
بر اساس روایت زندانیان، شیوع بیماری پوستی گال، تراکم بالای جمعیت و نبود دسترسی به پزشک و دارو، وضعیت زندانیان را وخیم کرده است.
محمد مقیمی، وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بشر، در مصاحبه با ایراناینترنشنال به وضعیت بحرانی زندان فشافویه میپردازد.
ایرانیان مقیم اوکلند نیوزیلند شنبه ۲۶ اردیبهشت در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی دست به تجمع زدند.
آنها در این تجمع، علیه قطع اینترنت و اعدامهای جمهوری اسلامی شعار دادند.
همزمان با افزایش تنشها میان ابوظبی و تهران، یک مجری صدا و سیمای جمهوری اسلامی در برنامهای با محور آموزش کار با سلاح، پرچم امارات متحده عربی را بهعنوان هدف انتخاب و به سوی آن شلیک کرد.
مجریان صدا و سیما ۲۵ اردیبهشت در چند برنامه با تفنگ در دست ظاهر شدند و اعلام کردند در صورت لزوم، به جنگ خواهند پیوست.
عطا حسینیان، روزنامهنگار اقتصادی و حوزه انرژی، در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت ایران در حال حاضر در زمینه تولید بنزین با مشکلات جدی روبهرو است.
حسینیان «حملات به پارس جنوبی، محاصره دریایی، روابط مخدوش جمهوری اسلامی با امارات و کمبود منابع مالی» را از جمله عوامل موثر بر تولید و عرضه بنزین در کشور دانست.
ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس، در ایکس نوشت: «ایران در چارچوب حق حاکمیت ملی و تضمین امنیت تجارت بینالملل، سازوکاری حرفهای برای مدیریت ترافیک تنگه هرمز در مسیر تعیینشده تهیه کرده که بهزودی رونمایی میشود.»
او افزود: «در این فرآیند، فقط کشتیهای تجاری و طرفهای همکاری با ایران از آن بهرهمند خواهند شد. حقوق لازم در ازای خدمات تخصصی ارائهشده، با این سازوکار برای ایران اخذ میشود.»
عزیزی ادامه داد: «این مسیر کماکان برای عاملین پروژه به اصطلاح آزادی بسته خواهد ماند.»