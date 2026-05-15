عراقچی: جمهوری اسلامی خواستار اصلاح ساختار شورای امنیت است
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در نشست وزیران خارجه کشورهای عضو بریکس در هند گفت «تحریمهای یکجانبه» به سلاحی علیه حقوق انسانها تبدیل شدهاند و مقابله با «تروریسم اقتصادی» ماموریت ضروری بریکس است.
او افزود جمهوری اسلامی خواستار اصلاح ساختار سازمان ملل و «نمایندگی عادلانه» همه مناطق جهان در شورای امنیت است.
عراقچی ادامه داد: «گروه بریکس به نمایندگی از بخش بزرگی از جمعیت و اقتصاد جهان، پتانسیل بینظیری برای تبدیل شدن به ستون فقرات یک چندجانبهگرایی واقعی دارد. ما در بریکس نه برای ایجاد یک بلوک تقابلی، بلکه برای ایجاد یک توازن استراتژیک، باید فعالیت کنیم.»
او اضافه کرد: «باید از ظرفیتهای بریکس برای بازسازی حکمرانی جهانی و بازگرداندن اعتبار به چندجانبهگرایی استفاده کنیم.»