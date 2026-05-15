پیمان حدادی، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، در یک برنامه تلویزیونی مدعی شد افشین پیروانی برای سفر به کشوری غیر از آمریکا با او هماهنگ کرده بود.

او گفت: «تصمیم پیروانی برای سفر به آمریکا شخصی بود. او قبلا هم به این کشور سفر کرده بود، اما به نظر من در این شرایط سفر به آمریکا درست نبود.»

حدادی افزود: «پیروانی با من هماهنگ کرده بود که برای دیدن خانواده‌اش به کشور دیگری برود. خانواده او به دلیل شرایط جنگی نگران بودند، اما درباره سفر به آمریکا به من چیزی نگفته بود.»

باشگاه پرسپولیس ماه گذشته از اخراج افشین پیروانی، مدیر تیم فوتبال بزرگسالان این باشگاه، به دلیل «سفر به آمریکا» هم‌زمان با عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی خبر داد و اعلام کرد این سفر «مورد تأیید ارکان مدیریتی باشگاه نبوده است.»

با این حال، حدادی امروز گفت دلیل اخراج پیروانی حاضر نشدن او در تمرینات بوده، نه سفر به آمریکا. او گفت: «نکته مهم این است که تمرینات ما آغاز شد و او در تمرینات حضور پیدا نکرد. در باشگاه کمیته انضباطی داریم که درباره او تصمیم گرفت؛ همان‌طور که درباره سروش رفیعی و میلاد محمدی تصمیم گرفته شد و جریمه مالی شدند.»