تامی پیگوت، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، گفت: «توقف درگیری‌ها از ۱۶ آوریل به مدت ۴۵ روز تمدید می‌شود تا امکان پیشرفت بیشتر فراهم شود.»

وزارت امور خارجه آمریکا مذاکرات اسرائیل و لبنان را که در روزهای پنج‌شنبه و جمعه در واشینگتن برگزار شد، «بسیار سازنده» خواند و اعلام کرد دو طرف در تاریخ‌های دوم و سوم ژوئن بار دیگر مذاکرات را از سر خواهند گرفت.

سفیر اسرائیل در واشینگتن اعلام کرد پس از دو روز مذاکره با مقام‌های لبنانی و آمریکایی، اکنون منتظر مراحل بعدی گفت‌وگوها است.

او گفت مذاکرات صلح «صریح و سازنده» بوده و قرار است در دو مسیر امنیتی و سیاسی ادامه پیدا کند.

بهگفته سفیر اسرائیل، روند مذاکرات با فراز و نشیب همراه خواهد بود، اما احتمال موفقیت آن بالا است.

او تاکید کرد امنیت شهروندان و نیروهای نظامی اسرائیل در تمام مراحل مذاکرات در اولویت قرار دارد.

گفت‌وگوهای این هفته سومین دیدار طرفین از زمانی بود که اسرائیل پس از شلیک موشک از سوی حزب‌الله در دوم مارس، سه روز پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، حملات هوایی خود به لبنان را تشدید کرد. اسرائیل ماه گذشته نیز تهاجم زمینی خود را در جنوب لبنان گسترش داده بود.

جنگ اسرائیل در لبنان که هم‌زمان با درگیری آمریکا و جمهوری اسلامی جریان دارد، از زمان اعلام آتش‌بس از سوی ترامپ در ۲۷ فروردین ادامه داشته، هرچند از آن زمان درگیری‌ها عمدتا به جنوب لبنان محدود شده است.

پیشتر، دفتر ریاست‌جمهوری لبنان دوشنبه ۲۱ اردیبهشت اعلام کرد جوزف عون، رییس‌جمهوری این کشور، از ایالات متحده خواسته است اسرائیل را برای توقف حملات، پایبندی به آتش‌بس و خودداری از تخریب خانه‌ها در جنوب لبنان تحت فشار قرار دهد.

دفتر ریاست‌جمهوری لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد که عون در دیدار با میشل عیسی، سفیر آمریکا در لبنان، بر «ضرورت فشار بر اسرائیل برای توقف آتش و عملیات نظامی و همچنین تخریب و خانه‌ها با بولدوزر» تاکید کرد.

بر اساس این بیانیه، عون و عیسی همچنین «تحولات مرتبط» با دور سوم مذاکراتی را که قرار است در واشینگتن میان نمایندگان دولت‌های لبنان و اسرائیل برگزار شود، بررسی کردند.

آمریکا ماه گذشته میلادی میزبان دو دور مذاکرات میان سفیران اسرائیل و لبنان در واشینگتن بود. این مذاکرات، بالاترین سطح تماس میان دو کشور در دهه‌های اخیر محسوب می‌شود.