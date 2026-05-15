بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، و اسرائیل کاتس، وزیر دفاع، در بیانیهای مشترک اعلام کردند حداد «مسئول قتل، ربایش و آسیب رساندن به هزاران غیرنظامی و نظامی اسرائیلی» بوده است.
آنها اعلام نکردند که آیا معتقدند حداد کشته شده است یا نه. حماس هنوز درباره سرنوشت حداد اظهار نظر نکرده است.
اسرائیل حداد را از طراحان حملات ۷ اکتبر ۲۰۲۳ توصیف کرده است. عزالدین حداد پس از کشته شدن محمد سنوار، برادر یحیی سینوار و فرمانده این گروه در مه ۲۰۲۵، به فرماندهی نظامی حماس در نوار غزه رسید.
حداد بالاترین مقام حماس است که از زمان توافق مورد حمایت آمریکا در ماه اکتبر که قرار بود درگیریها در غزه را متوقف کند، هدف حمله اسرائیل قرار گرفته است.
مذاکرات اسرائیل و حماس برای پیشبرد طرح پساجنگ دونالد ترامپ برای غزه همچنان در بنبست باقی مانده است.
گفته شده است که این حمله بهدستور مستقیم بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، انجام گرفته است.
بهگزارش رویترز، امدادگران در غزه اعلام کردند که در حملات هوایی به یک آپارتمان و یک خودرو دستکم سه نفر کشته و ۲۰ نفر زخمی شدهاند. هنوز مشخص نیست که حداد در میان کشتهشدگان بوده یا نه.
اسرائیل میگوید: «حداد مسئول کشتار اسرائیلیها بوده است»
امدادگران و شاهدان در غزه گفتند یک حمله هوایی، آپارتمانی را در منطقه ریمال در شهر غزه هدف قرار داده که دستکم یک نفر را کشته و چندین نفر دیگر را زخمی کرده است. هویت فرد کشتهشده هنوز مشخص نیست.
به گفته امدادگران و شاهدان، اندکی بعد حمله هوایی دیگری یک خودرو را در خیابانی نزدیک هدف قرار داد. گزارشی فوری از تلفات این حمله دوم منتشر نشده است.
اسرائیل در پنج هفتهای که از توقف جنگ مشترک با آمریکا علیه جمهوری اسلامی میگذرد، حملات خود به غزه را تشدید کرده و تمرکز آتش خود را دوباره بر این منطقه معطوف کرده است؛ جایی که ارتش معتقد است نیروهای حماس در حال تقویت کنترل خود هستند.
توافقی که در ماه اکتبر به دست آمد، پس از دو سال جنگ میان اسرائیل و حماس، درگیریهای گسترده را متوقف کرد اما تلاشها برای دستیابی به یک راهحل دائمی، شامل خروج نیروهای اسرائیلی، خلع سلاح شبهنظامیان و بازسازی این منطقه، با مشکل مواجه شده است.
نیروهای اسرائیلی همچنان بیش از نیمی از خاک غزه را در اشغال دارند؛ جایی که بیشتر ساختمانهای باقیمانده را تخریب کرده و به ساکنان دستور تخلیه دادهاند.
اکنون بیش از دو میلیون نفر در نوار باریکی در امتداد ساحل عمدتا در ساختمانهای آسیبدیده یا چادرهای موقت زندگی میکنند، در حالی که نیروهای حماس عملا کنترل این منطقه را در دست دارند.
بر اساس آمارهایی که میان نیروهای نظامی و غیرنظامیان تفکیک قائل نمیشود، از زمان آتشبس اکتبر تاکنون حدود ۸۵۰ فلسطینی در حملات اسرائیل کشته شدهاند. در همین مدت، چهار سرباز اسرائیلی نیز بهدست شبهنظامیان کشته شدهاند. حماس آمار تلفات نیروهای خود را اعلام نمیکند.