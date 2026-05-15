تامی پیگوت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، ابراز امیدواری کرد که پس از مذاکرات لبنان و اسرائیل و موافقت با تمدید آتش‌بس برای ۴۵ روز دیگر، مذاکرات آینده دو کشور به برقراری «صلح پایدار» منجر شود.

او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت هیات‌های نظامی دو کشور هشتم خرداد در پنتاگون در مورد امنیت مذاکره خواهند کرد و وزارت خارجه آمریکا نیز «مسیر سیاسی مذاکرات» را در روزهای ۱۲ و ۱۲ خرداد از سر خواهد گرفت.

پیگوت افزود: «امیدواریم که این مذاکرات به پیشبرد صلح پایدار بین دو کشور، به رسمیت شناختن کامل حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر و ایجاد امنیت واقعی در امتداد مرز مشترک آنها منجر شود.»

شبکه خبری سی‌بی‌اس اشاره کرد که مذاکرات لبنان و اسرائیل شامل حزب‌الله لبنان نبود و این گروه پس از اعلام آتش‌بس بین دو کشور حملاتی را علیه نیروهای اسرائیلی انجام داده و اسرائیل هم حمله بزرگی را در بیروت انجام داد و یکی از رهبران منتسب به حزب‌الله را هدف قرار داد و کشت.