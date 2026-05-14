یک نماینده مجلس: فروش اینترنت پرو به قلکی برای اپراتورها تبدیل شده
مصطفی پوردهقان، دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: «مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره باز شدن اینترنت پرو برای کسبوکارهای آنلاین، در عمل به قلکی برای اپراتورهایی مانند همراه اول، ایرانسل و رایتل تبدیل شده است.»
او همچنین با اشاره به حکم محمدرضا عارف برای راهبری فضای مجازی، این اقدام را «تزیینی» خواند و افزود: «این تصمیمها بیشتر جنبه روانی دارد و قرار نیست تغییر مشخصی ایجاد شود.»
پوردهقان تعطیلی مجلس را حتی زیانبارتر از قطعی اینترنت دانست و گفت مجلس در فرآیند تصمیمگیریهای کلان بیاطلاع مانده و حتی به رییس قوه دسترسی ندارد تا گزارشی درباره مذاکرات و وضعیت اینترنت ارائه شود.
او همچنین از برگزاری جلسات وبیناری مجلس با اختلال گسترده خبر داد و افزود: «در برخی نشستها امکان صحبت برای نمایندگان فراهم نبوده و ارتباط صوتی با قطع و وصل مکرر همراه شده است.»