هشدار شی به ترامپ: تایوان میتواند روابط چین و آمریکا را به مرز درگیری بکشاند
شی جینپینگ، رییسجمهوری چین، در دیدار با دونالد ترامپ، همتای آمریکایی خود، در پکن هشدار داد اگر مساله تایوان بهدرستی مدیریت نشود، روابط پکن و واشینگتن ممکن است به سطحی «بسیار خطرناک» برسد و حتی به برخورد یا درگیری میان دو کشور بینجامد.
او تایوان را مهمترین موضوع در روابط پکن-واشینگتن توصیف کرد.
چین این جزیره را بخشی از قلمرو خود میداند؛ ادعایی که تایپه آن را رد میکند. پکن همچنین با فروش سلاح از سوی آمریکا به تایوان مخالف است.