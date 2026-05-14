اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، اعلام کرد دونالد ترامپ در دیدار با شی جینپینگ گفته که خواهان گشایش بیشتر اقتصاد چین است.
بسنت افزود قرار است درباره «هیات تجارت» و «هیات سرمایهگذاری» نیز مذاکراتی انجام شود.
به گفته او، هیات سرمایهگذاری بر حوزههای غیرراهبردی و غیرحساس متمرکز خواهد بود؛ بخشهایی که امکان سرمایهگذاری طرفهای چینی در آنها وجود دارد.
بسنت تاکید کرد واشینگتن بهدنبال آن است که این سرمایهگذاریها به کمیته بررسی سرمایهگذاری خارجی آمریکا (CFIUS) ارجاع داده نشوند.
این کمیته در دولت آمریکا، سرمایهگذاری خارجی را از منظر تهدیدات احتمالی علیه امنیت ملی ارزیابی میکند.