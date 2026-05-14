عطا محامد، کارشناس روابط بین‌الملل، در مصاحبه با ایران‌اینترنشنال گفت مسائل اقتصادی محور اصلی دیدار دونالد ترامپ و شی جین‌پینگ بوده است.

او افزود آمریکا و چین در مجموع ۴۳ درصد اقتصاد جهان را در اختیار دارند و تصمیمات این دو کشور می‌تواند تاثیر عمیقی بر اقتصاد جهانی بگذارد.

به گفته این کارشناس، واشینگتن و پکن تلاش می‌کنند از تشدید اختلافات و بروز تنش‌های گسترده‌تر در حوزه‌هایی مانند مناقشه تایوان، جنگ تعرفه‌ای و هوش مصنوعی جلوگیری کنند.