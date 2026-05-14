شش کشور عربی خلیج فارس در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل ادعای تهران درباره اداره یا وضع قواعد جدید برای تنگه هرمز را محکوم کردند. امارات متحده عربی نیز در نامه‌ای جداگانه به همین نهاد، جمهوری اسلامی را به حملات «عامدانه» به زیرساخت‌های حیاتی و غیرنظامی متهم کرد.

خبرگزاری بنا، رسانه رسمی دولت بحرین، پنج‌شنبه ۲۴ اردیبهشت اعلام کرد که این کشور همراه با امارات متحده عربی، عربستان سعودی، کویت، قطر و اردن در نامه‌ای فوری به دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت نسبت اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی درباره «مدیریت» تنگه هرمز و ایجاد «قوانین حقوقی» تازه برای این آبراه بین‌المللی را رد و محکوم کردند.

در این نامه، بر حق تمام این کشورها به «اتخاذ تصمیم‌های مشروع حاکمیتی در زمینه امنیت و مشارکت‌های بین‌المللی خود» تاکید شده است.

این کشورها نوشته‌اند که تنگه هرمز «یک آبراه بین‌المللی حیاتی برای کشتیرانی، تجارت و انرژی» است و هیچ کشوری، صرف‌نظر از موقعیت جغرافیایی‌اش، حق ندارد به‌تنهایی برای آن «اداره یک‌جانبه» یا «قواعد حقوقی منفرد» وضع کند.

