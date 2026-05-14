محمدعلی جعفری، فرمانده قرارگاه «بقیه‌الله» سپاه پاسداران، در ویدیویی که بخش‌هایی از آن را خبرگزاری تسنیم منتشر کرده، گفت: «جمهوری اسلامی بدون اقدامات اعتمادساز از سوی آمریکا وارد مذاکرات نمی‌شود و آغاز دوباره جنگ قطعا به ضرر آمریکاست».

جعفری افزود: «دونالد ترامپ از متن‌های ارسالی تیم مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی خوشش نمی‌آید، اما راه بهتری جز پذیرش شروط تهران ندارد».

او گفت جمهوری اسلامی در «گام اول» با آمریکا مذاکره نمی‌کند و از طریق پاکستان در حال تبادل پیام بر اساس شروط خود است.

فرمانده قرارگاه «بقیه‌الله» سپاه پاسداران، گفت جمهوری اسلامی ابتدا اقدامات اعتمادساز خود را اعلام می‌کند و از «دشمن» تعهد می‌گیرد و تنها در صورت دریافت تعهد، وارد مذاکره می‌شود.