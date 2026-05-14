به گزارش رویترز، ایالات متحده به حدود ۱۰ شرکت چینی مجوز خرید تراشه اچ-۲۰۰ انویدیا، دومین تراشه قدرتمند هوش مصنوعی این شرکت، را داده است؛ اما به گفته سه منبع آگاه، تاکنون هیچ محمولهای تحویل نشده و این معامله بزرگ فناوری همچنان در بلاتکلیفی قرار دارد.
این در شرایطی است که جنسن هوانگ، مدیرعامل انویدیا، دونالد ترامپ را در سفر اخیر به چین همراهی کرده است.
حضور هوانگ در پکن امیدها را برای رفع موانع فروش تراشههای ۲۰۰ به شرکتهای چینی افزایش داده است.
مدیرعامل انویدیا ارزش بازار هوش مصنوعی چین در سال جاری را حدود ۵۰ میلیارد دلار برآورد کرده است.
پیش از تشدید محدودیتهای صادراتی آمریکا، انویدیا حدود ۹۵ درصد بازار تراشههای پیشرفته چین را در اختیار داشت. چین زمانی ۱۳ درصد از درآمد این شرکت را تشکیل میداد.
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در اجلاس وزرای خارجه بریکس در دهلینو گفت: «همانگونه که آمادهایم با تمام توان برای دفاع از آزادی و سرزمین خود بجنگیم، به همان اندازه نیز آماده پیگیری و پاسداری از دیپلماسی هستیم.»
او همچنین از کشورهای عضو بریکس و دیگر اعضای جامعه بینالمللی خواست نقض حقوق بینالملل از سوی ایالات متحده و اسرائیل را بهصراحت محکوم کنند.
عراقچی افزود: «تنگه هرمز برای تمامی کشتیهای تجاری باز است، اما آنها باید با نیروهای دریایی ما همکاری کنند.»
معین، خواننده سرشناس موسیقی پاپ، با انتشار پستی در صفحه رسمی خود در اینستاگرام، اظهارات مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال، درباره خواندن ترانه برای تیم ملی را تکذیب کرد.
معین در این رابطه نوشت: «اخیرا خبرهایی درباره اجرای من برای تیم فوتبال در جام جهانی منتشر شده که صحت ندارد.»
او همچنین با تاکید بر همبستگی با مردم اضافه کرد: «عشق من به مردم و سرزمینم همیشه واقعی بوده، اما صدای من زمانی معنا دارد که دل مردم آرام باشد و حال ایران خوب باشد.»
این واکنش در حالی مطرح شد که در مراسم بدرقه تیم ملی در شامگاه چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت، مهدی تاج تایید کرد که معین در حال آمادهسازی قطعهای برای تیم ملی است. او در این مراسم گفت: «ما دخالتی در ترانه معین نکردهایم، اما در جریان آن هستیم.»
وزارت خارجه امارات متحده عربی، گزارشها درباره سفر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل به این کشور را تکذیب کرد.
چهارشنبه دفتر نخستوزیری اسرائیل اعلام کرده بود نتانیاهو در جریان عملیات «غرش شیران» بهصورت محرمانه به امارات سفر کرده و با محمد بن زاید آل نهیان، رییس امارات، دیدار داشته است.
منشا امیر، کارشناس امور خاورمیانه، گفت علت علنی شدن این سفر نزدیک بودن انتخابات عمومی در اسرائیل است.
او افزود احتمال دارد ظرف امروز و فردا موعد انتخابات تازه اسرائیل اعلام شود. به گفته او، دولت بنیامین نتانیاهو چهار سال است در قدرت است و این دوره رو به پایان است.
امیر همچنین گفت اختلافات عمیقی میان اعضای ائتلاف حاکم وجود دارد، از جمله درباره سربازی افراد مذهبی ارتدکس، و از این نظر احتمال برگزاری انتخابات بیشتر شده است.
او افزود بنیامین نتانیاهو احتمالا این موضوع را برای کسب امتیاز تبلیغاتی فاش کرده است.
گفتوگو با منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه
شی جینپینگ از دیدار با دونالد ترامپ ابراز خرسندی کرد و گفت: «دیدار امروز ما بیتردید توجه جهانی را جلب میکند.»
او اضافه کرد: «همواره بر این باور بودهام که منافع مشترک چین و آمریکا بیش از اختلافات دوجانبه است. موفقیت هر یک از دو کشور میتواند فرصتی برای طرف مقابل باشد و روابط باثبات میان چین و آمریکا به سود جهان است. دو طرف از همکاری سود میبرند و از تقابل زیان میبینند. چین و آمریکا باید بهجای رقیب، شریک باشند.»
شی ادامه داد: «جهان به دوراهی دیگری رسیده است. آیا چین و آمریکا میتوانند از "تله توسیدید" عبور کنند و الگوی تازهای از روابط کشورهای بزرگ بسازند؟ آیا میتوانیم با هم با چالشهای جهانی روبهرو شویم و ثبات بیشتری برای جهان فراهم کنیم؟ آیا میتوانیم آیندهای روشن برای روابط دوجانبهمان به سود رفاه دو ملت و آینده بشریت بسازیم؟»
به گفته او، این پرسشها برای تاریخ، جهان و مردم «حیاتی» هستند.
«تله توسیدید» یک مفهوم در روابط بینالملل است و به وضعیتی گفته میشود که قدرتگیری یک کشور، ترس قدرت مسلط را برمیانگیزد و رقابت میان آنها میتواند به تنش یا حتی جنگ منجر شود.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، با اشاره به حضور شماری از بزرگترین فعالان اقتصادی آمریکا در سفر به چین، تاکید کرد شرکتهای برتر آمریکایی آماده گسترش همکاریهای تجاری با پکن هستند.
ترامپ گفت: «ما بزرگترین بازرگانان و بهترین شرکتهای جهان را در اختیار داریم و همه آنها امروز اینجا هستند تا به چین ادای احترام کنند. آنها در انتظار فرصت تجارت و انجام کسبوکار هستند.»
او خطاب به رییسجمهوری چین ادامه داد: «کسانی هستند که میگویند این شاید بزرگترین نشست تاریخ باشد. آنها هرگز چیزی شبیه به این را به خاطر نمیآورند... افتخار است که دوست شما باشم. رابطه میان چین و ایالات متحده از هر زمان دیگری بهتر خواهد شد.»