به گزارش رویترز، ایالات متحده به حدود ۱۰ شرکت چینی مجوز خرید تراشه اچ-۲۰۰ انویدیا، دومین تراشه قدرتمند هوش مصنوعی این شرکت، را داده است؛ اما به گفته سه منبع آگاه، تاکنون هیچ محموله‌ای تحویل نشده و این معامله بزرگ فناوری همچنان در بلاتکلیفی قرار دارد.

این در شرایطی است که جنسن هوانگ، مدیرعامل انویدیا، دونالد ترامپ را در سفر اخیر به چین همراهی کرده است.

حضور هوانگ در پکن امیدها را برای رفع موانع فروش تراشه‌های ۲۰۰ به شرکت‌های چینی افزایش داده است.

مدیرعامل انویدیا ارزش بازار هوش مصنوعی چین در سال جاری را حدود ۵۰ میلیارد دلار برآورد کرده است.

پیش از تشدید محدودیت‌های صادراتی آمریکا، انویدیا حدود ۹۵ درصد بازار تراشه‌های پیشرفته چین را در اختیار داشت. چین زمانی ۱۳ درصد از درآمد این شرکت را تشکیل می‌داد.