منوچهر متکی، نماینده مجلس و وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی، گفت برخی از پهپادهایی که به ایران حمله کردند متعلق به امارات متحده عربی بوده است. او تاکید کرد که «حجت بر تمام کشورهای منطقه تمام شده است.»

متکی گفت این اطلاعات «قابل کتمان نیست».

متکی با اشاره به روابط جمهوری اسلامی با کشورهای منطقه افزود: «یک مسئله‌ای داریم که در ۴۷ سال گذشته تحت تاثیر دیگران، کشورهای منطقه روابط صادقانه و خوبی با ما نداشتند. اما ما حسن همسایگی را رعایت کردیم.»