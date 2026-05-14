چین مجوز صدها صادرکننده گوشت گاو آمریکا را دوباره تعلیق کرد
چین بار دیگر مجوز صادرات صدها کارخانه گوشت گاو آمریکا را معلق کرد. این اقدام تنها چند ساعت پس از انتشار گزارش رویترز درباره تایید مجدد این مجوزها در حاشیه نشست دونالد ترامپ و شی جینپینگ در پکن صورت گرفت.
بر اساس اطلاعات منتشرشده در وبسایت گمرک چین، وضعیت ثبت بیش از ۴۰۰ واحد فرآوری گوشت گاو آمریکا که پیشتر در پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت «فعال» اعلام شده بود، دوباره به «منقضیشده» تغییر یافت.
بیش از ۴۰۰ کارخانه که در مجموع حدود ۶۵ درصد از تاسیسات ثبتشده آمریکا برای صادرات گوشت گاو به چین را تشکیل میدهند، طی یک سال گذشته بهدلیل عدم تمدید مجوز، امکان صادرات خود را از دست داده بودند.
تمدید این مجوزها میتوانست دستاوردی مهم برای صنعت گوشت گاو آمریکا محسوب شود؛ بهویژه پس از آنکه کاخ سفید اعلام کرده بود این موضوع در مذاکرات واشینگتن و پکن مطرح خواهد شد.
طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، پرهام محرابی، نوجوان ۱۸ ساله اهل مشهد، شامگاه ۱۸ دیماه ۱۴۰۴ در جریان اعتراضات بلوار هفتتیر، کنار پل هفتتیر ، در حالیکه در کنار پدرش حضور داشت، با شلیک مستقیم ماموران سرکوبگر کشته شد.
پدر او که لحظه اصابت گلوله را از نزدیک دیده بود، پیکر بیجان فرزندش را در آغوش گرفت و صدها متر حمل کرد تا به خودرویشان برسد و سپس او را به خانه منتقل کرد.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، پدر پرهام آن شب همراه فرزندش در محل اعتراضات حضور داشت و از فاصلهای نزدیک شاهد تیر خوردن او بود. او پس از اصابت گلوله، پیکر فرزندش را در آغوش گرفت و مسافتی طولانی حمل کرد تا به خودرو برسد و سپس مستقیما او را به خانه منتقل کرد. خانواده روز بعد برای دفن پیکر اقدام کردند اما به گفته منابع آگاه، ماموران امنیتی از پدر او تعهد کتبی گرفتند که اعلام کند فرزندش توسط «اغتشاشگران» کشته شده است و تهدید کردند در غیر این صورت اجازه دفن صادر نخواهد شد.
به گفته خانواده و اطرافیان، پرهام نوجوانی آرام، مهربان و محبوب بود و رابطه نزدیکی با پدر و مادرش داشت. خانوادهاش میگویند او حتی یکبار هم روی حرف پدر و مادرش حرف نزد و همواره با احترام و محبت رفتار میکرد.
یکی از علاقههای اصلی پرهام بازیهای کامپیوتری بود. پدرش همان شب برای منصرف کردن او از حضور در خیابان به او گفته بود: «نرو، برایت پلیاستیشن ۵ میخرم.» اما پرهام در پاسخ گفته بود: «اگر من نرم، با وجدانم چکار کنم؟»
پدرش که از دور مراقب او بود، لحظه جانباختن فرزندش را دید و پرهام در آغوش پدرش کشته شد.
به گزارش رویترز، ایالات متحده به حدود ۱۰ شرکت چینی مجوز خرید تراشه اچ-۲۰۰ انویدیا، دومین تراشه قدرتمند هوش مصنوعی این شرکت، را داده است؛ اما به گفته سه منبع آگاه، تاکنون هیچ محمولهای تحویل نشده و این معامله بزرگ فناوری همچنان در بلاتکلیفی قرار دارد.
این در شرایطی است که جنسن هوانگ، مدیرعامل انویدیا، دونالد ترامپ را در سفر اخیر به چین همراهی کرده است.
حضور هوانگ در پکن امیدها را برای رفع موانع فروش تراشههای ۲۰۰ به شرکتهای چینی افزایش داده است.
مدیرعامل انویدیا ارزش بازار هوش مصنوعی چین در سال جاری را حدود ۵۰ میلیارد دلار برآورد کرده است.
پیش از تشدید محدودیتهای صادراتی آمریکا، انویدیا حدود ۹۵ درصد بازار تراشههای پیشرفته چین را در اختیار داشت. چین زمانی ۱۳ درصد از درآمد این شرکت را تشکیل میداد.
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در اجلاس وزرای خارجه بریکس در دهلینو گفت: «همانگونه که آمادهایم با تمام توان برای دفاع از آزادی و سرزمین خود بجنگیم، به همان اندازه نیز آماده پیگیری و پاسداری از دیپلماسی هستیم.»
او همچنین از کشورهای عضو بریکس و دیگر اعضای جامعه بینالمللی خواست نقض حقوق بینالملل از سوی ایالات متحده و اسرائیل را بهصراحت محکوم کنند.
عراقچی افزود: «تنگه هرمز برای تمامی کشتیهای تجاری باز است، اما آنها باید با نیروهای دریایی ما همکاری کنند.»