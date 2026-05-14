یک نماینده مجلس از تصویب فوری «قانون مدیریت تنگه هرمز» خبر داد
نصرالله پژمانفر، رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، گفت که مجلس با تصویب فوری «قانون مدیریت تنگه هرمز» به برخی شایعات پایان خواهد داد.
رسانه دولتی چین گزارش داد دونالد ترامپ با حضور در «معبد آسمان» پکن، از یکی از بزرگترین و مشهورترین معابد تاریخی چین بازدید کرد.
انتخاب نمادین معبد آسمان (تیانتان) در پکن، پیامی در راستای تاکید بر حفظ «نظم آسمانی» و همزیستی مسالمتآمیز تلقی میشود.
این معبد از مراکز مهم آیینهای کنفوسیوسی به شمار میرود و در دوران دو سلسله پایانی چین، یعنی مینگ و چینگ، محل برگزاری آیینها و حضور امپراتوران بوده است.
جنسن هوانگ، مدیرعامل انویدیا، در گفتوگو با رسانه دولتی چین ابراز امیدواری کرد دیدار دونالد ترامپ و شی جینپینگ در پکن، با تکیه بر روابط مثبت میان دو رهبر، به بهبود مناسبات واشینگتن و پکن منجر شود.
هوانگ در آخرین لحظات به هیات رسمی سفر ترامپ به چین پیوست.
اظهارات او در شرایطی مطرح شده که انویدیا برای حفظ جایگاه خود در بازار چین با محدودیتهایی روبهروست.
این شرکت آمریکایی در حال حاضر به دلیل محدودیتهای صادراتی، امکان تحویل تراشههای پیشرفته اچ-۲۰۰ مورد استفاده در پروژههای هوش مصنوعی را به مشتریان چینی ندارد.
شی جینپینگ، رییسجمهوری چین، در دیدار با دونالد ترامپ، همتای آمریکایی خود، در پکن هشدار داد اگر مساله تایوان بهدرستی مدیریت نشود، روابط پکن و واشینگتن ممکن است به سطحی «بسیار خطرناک» برسد و حتی به برخورد یا درگیری میان دو کشور بینجامد.
او تایوان را مهمترین موضوع در روابط پکن-واشینگتن توصیف کرد.
چین این جزیره را بخشی از قلمرو خود میداند؛ ادعایی که تایپه آن را رد میکند. پکن همچنین با فروش سلاح از سوی آمریکا به تایوان مخالف است.
یک گزارش محرمانه اطلاعاتی آمریکا که همزمان با سفر دونالد ترامپ به پکن در میان مقامهای ارشد واشینگتن در گردش است، هشدار میدهد چین از جنگ ایران برای تقویت موقعیت ژئوپلیتیک خود و افزایش برتری بر ایالات متحده در حوزههای نظامی، اقتصادی، دیپلماتیک و اطلاعاتی استفاده کرده است.
به نوشته واشینگتنپست، دو مقام آمریکایی که این ارزیابی را مطالعه کردهاند، گفتهاند این گزارش محرمانه این هفته برای ژنرال دن کین، رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا، تهیه شده و نگرانیهایی جدی را در داخل پنتاگون درباره هزینههای راهبردی تقابل واشینگتن با تهران برانگیخته است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، با شی جینپینگ، همتای چینی خود، در پکن دیدار کرد.
جنگ ایران، بحران تنگه هرمز و تلاش واشینگتن برای وادار کردن پکن به اعمال فشار بر تهران، از محورهای اصلی آن به شمار میرود.
به گزارش آسوشیتدپرس، اگرچه این سفر با تشریفات گسترده و نمایشهای نمادین همراه بود، اما انتظار نمیرود مذاکرات دو طرف به پیشرفت عمدهای در موضوعات حساسی چون ایران، تایوان و اختلافات تجاری منجر شود.
