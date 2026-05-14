نشست کمیته نیروهای مسلح سنا با حضور ارشدترین مقام نظامی آمریکا در خاورمیانه با تمرکز بر چالش خلع سلاح حزبالله، گروه مسلح لبنانی مورد حمایت جمهوری اسلامی، به پایان رسید.
راجر ویکر، سناتور جمهوریخواه ایالت میسیسیپی و رییس این کمیته، در این نشست از دریاسالار برد کوپر، که فرماندهی سنتکام را بر عهده دارد، پرسید آیا تهاجم اسرائیل به خاک لبنان ضروری بوده است یا نه.
کوپر پاسخ داد: «این یکی از گزینهها در میان گزینههاست، از میان گزینههای اندکی که برای حل مشکل حزبالله وجود دارد.»
ویکر در ادامه گفت: «اگر حزبالله بتواند از بین برده شود، برای اسرائیل، لبنان و ایالات متحده یک دستاورد عظیم خواهد بود.»
در هفتههای اخیر حزبالله بهطور مداوم موشکهایی به سمت اسرائیل شلیک کرده و اسرائیل نیز یک تهاجم زمینی به جنوب لبنان انجام داده که بر حزبالله متمرکز بوده اما به گزارش رسانهها، باعث آواره شدن ساکنان این منطقه شده است.